PSG: Messi veut rester et jouer avec Paris la saison prochaine

INFO RMC Sport - Sifflé par le public du Parc des Princes, Lionel Messi fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions. Pourtant, selon nos informations, l'Argentin n'a pas l'intention de quitter le club francilien lors du prochain mercato estival et rêve toujours d'y remporter un titre européen.

Malgré un contexte difficile et les huées dont il a fait l'objet au Parc des Princes, Lionel Messi souhaite rester au PSG la saison prochaine, selon nos informations. De sources proches du joueur, l’Argentin estime qu'il n'est pas surprenant que les fans soient en colère.

La star est également déçue de l'élimination subie en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Impossible pour lui de ne pas être énervé par le déroulement du match retour à Bernabeu. La colère est logique pour tout le monde après la défaite dans l'antre du Real Madrid (3-1).

>> Les infos et rumeur du mercato en direct

Messi reste confiant pour la Ligue des champions

En privé, Lionel Messi pense que tous ceux qui le connaissent savent qu'il est le premier à vouloir gagner. Le septuple Ballon d'or s’est montré très irrité au Camp des Loges ces derniers jours. L'attaquant est venu au PSG convaincu qu'il a ce qu'il faut pour être champion d’Europe. Et cela ne changera pas malgré l’élimination en C1.

>> Le meilleur de la Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport

Paris et Lionel Messi ont encore une histoire commune à écrire la saison prochaine. Avec cette Ligue des champions comme objectif majeur. Il n’y a donc eu aucun contact entre le FC Barcelone et son entourage depuis son départ l’été dernier.



Après avoir trouvé une maison à Paris et s'être installé dans la ville, avec sa femme et sa famille, l'attaquant de 34 ans espère desormais pouvoir évoluer à son meilleur niveau après une période d’adaptation, des blessures et un Covid qui a laissé des traces.