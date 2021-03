Mercato en direct: Sampaoli voudrait attirer Vidal à l'OM

Un mois après la clôture du mercato hivernal, ses effets commence véritablement à se faire sentir en Europe et certains recrues de janvier semblent déjà avoir trouvé leurs marques. Cela n'empêche pas les clubs et les joueurs de préparer le futur et la prochaine intersaison. Certains poursuivent les négocations de contrat avec des stars bientôt libres quand d'autres enchaînent les prise de contact avec les clubs avant d'éventuels transferts estivaux. Le monde du foot fourmille déjà avant l'été. Retrouvez toutes les infos et rumeurs dans le direct commenté sur RMC Sport.

OM: Sampaoli rêverait d'attirer Arturo Vidal Tout juste nommé sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli arrivera prochainement dans la cité phocéenne. Le technicien argentin aurait déjà pensé à un superbe renfort pour l'équipe selon les informations du média argentin TyC Sports. L'entraîneur marseillais souhaiterait ainsi convaincre Arturo Vidal, son ancien protégé de la sélection chilienne (entre 2013 et 2016), de signer en Ligue 1. Sampaoli voudrait ainsi renforcer l'équipe avec un joueur qui connait déjà sa méthode de travail et pourrait donc servir d'exemple au reste du groupe. Libre en juin 2022, le milieu qui fêtera ses 34 ans en mai alterne le bon et le moins bon avec l'Inter cette saison. Si bien qu'Antonio Conte ne s'opposerait pas à son départ lors du mercato estival. Encore faut-il convaincre Arturo Vidal de relever le défi marseillais. Une belle mission en perspective pour Jorge Sampaoli.



Milan: Maldini veut discuter avec Chelsea pour Tomori Prêté cet hiver par les Blues, Fikayo Tomori aurait déjà convaincu la direction de l'AC Milan de lever l'option d'achat le concernant. Problème, à en croire les déclarations de Paolo Maldini auprès de Sky Sports Italia, le prix fixé par Chelsea est trop élévé (environ 28 millions d'euros). Des négociations devraient intervenir entre les deux clubs lors des prochains mois. Depuis son arrivé en Italie, le défenseur de 23 ans a déjà disputé 7 matchs (sur 9 possibles) toutes compétitions confondues. "Tomori est un joueur talentueux et nous avons une option d'achat, a estimé le directeur technique lombard. Le prix est très éléve et nous déciderons en fin de saison. Nous en discuterons aussi avec la direction de Chelsea."



Barça: Arteta pisté par Laporta? Présenté comme le principal favori pour devenir le nouveau président du Barça, Joan Laporta songerait à Mikel Arteta pour diriger l'équipe blaugrana selon le Daily Mirror et de Rac1. Formé à la Masia, l'actuel coach d'Arsenal incarnerait le renouveau du club catalan. Après avoir lancé Pep Guardiola sur le banc de l'équipe première, Joan Laporta pourrait ainsi donner sa chance à un autre ancien de la maison. Si rien n'est acté, Mikel Arteta figurerait bien sur la short-list du candidat à l'élection présidentielle et pourrait profiter des doutes de Xavi sur un éventuel retour cet été.



City: Guardiola confirme (presque) la signature de Garcia au Barça Interrogé pendant le week-end, Pep Guardiola a laissé peu de place au doute pour Eric Garcia. Libre en juin prochain, le défenseur catalan devrait bien retrouver le Barça après son passage de trois à ans à Manchester City. "Il va jouer je pense à Barcelone... Barcelone n’achète pas de joueurs parce ce sont des joueurs moyens mais c’est parce que ce sont des joueurs haut de gamme", a ainsi lancé le technicien des Skyblues. Selon les informations de Sky Sports, le défenseur central de 20 ans, né et formé à Barcelone, devrait s'engager jusqu'en juin 2026. Voilà qui viendrait confirmer les promesses du candidat à al présidence du Barça, Toni Freixa, qui annonçait récemment un accord avec un défenseur et un attaquant. On connait presque formellement l'identité du futur renfort défensif.



Bonjour à tous L'intérim de Nasser Larguet touche à sa fin sur le banc de l'OM alors que Jorge Sampaoli doit s'envoler ce lundi vers la France. Reste à savoir si le technicien argentin observera une période de septaine ou s'il pourra rencontrer ses joueurs avant le déplacement à Lille, mercredi soir, lors de la 28e journée de Ligue 1. Toujours à Marseille, Arkadius Milik détiendrait déjà un accord verbal avec la direction phocéenne pour quitter le club en cas de belle offre estivale. Dans le reste du monde, David Beckham a rappelé que l'un de ses rêves était d'attirer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en MLS au sein de sa franchise à Miami. Du côté de la Premier League, les deux clubs de Manchester travaillent déjà leurs plans en attaque pour la saison prochaine. City serait prêt à miser gros sur Erling Haaland alors que United s'interrogerait encore sur l'avenir d'Edinson Cavani.