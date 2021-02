OM: Sampaoli doit s’envoler lundi, direction la France

Le nouvel entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, va prendre la direction de la France et de Marseille ce lundi. Sa présentation pourrait intervenir en présence de Frank McCourt.

Jorge Sampaoli ne sera pas sur le banc de l’OM ce dimanche, face à Lyon. Nasser Larguet va poursuivre sa mission le temps d’un possible dernier match, en attendant le technicien argentin, qui ne devrait plus tarder. Officialisée vendredi dernier, son arrivée est prévue la semaine prochaine. Sampaoli doit s’envoler ce lundi, direction la France.

Une période d’isolement de sept jours pourrait lui être imposée. L’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine arrive en provenance du Brésil, mais une dérogation pourrait tout aussi bien lui être accordée afin qu’il puisse débuter au plus tôt sa nouvelle mission dans la cité phocéenne, au plus près de ses joueurs.

Présenté avec McCourt ?

Quoiqu’il arrive, la septaine en question, si elle devait être obligatoire, ne l'empêchera pas de travailler. Sampaoli pourrait être présenté en présence de Frank McCourt, qui devrait arriver lui en début de semaine à Marseille. Le propriétaire américain de l’OM est très attendu, lui qui a promis, dans un communiqué puis une lettre ouverte qui leur était adressée, de rencontrer les supporters.

McCourt qui a annoncé aussi vendredi le départ de Jacques-Henri Eyraud du poste de président. L’"Olimpico" (OM-OL) prévu ce dimanche soir au Vélodrome, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, pourrait être un nouveau pas vers la reconstruction d’un club en difficulté.