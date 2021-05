Mercato : Ancelotti ouvre la porte à un départ de Kean, ne souhaitant pas le forcer à revenir

Au sortir de la rencontre entre Everton et Sheffield, Carlo Ancelotti a évoqué la situation de Moise Kean, prêté jusqu'à la fin de saison au PSG. L'entraîneur italien a réitéré son souhait de ne pas forcer un retour de l'Italien en Angleterre, ouvrant la porte à un transfert définitif vers le club de la capitale.

Recruté en toute fin de mercato l'été dernier, Moise Kean s'illustre au PSG et signe une intéressante avec le club de la capitale. Prêté jusqu'à la fin de saison par Everton, l'Italien doit logiquement effectuer son retour chez les Toffees à l'issue de la saison alors que son prêt ne comporte pas d'option d'achat.

Interrogé en novembre dernier sur l'avenir de Moise Kean, le directeur sportif du PSG, Leonardo, n'avait pas caché que des négociations pourraient être envisagées par le club parisien pour le conserver.

"D'habitude, on fait des prêts avec option d'achat, mais s'il y avait une option, elle serait tellement élevée qu'à la fin, ça veut presque dire non. Il faut négocier si tout le monde est d'accord sur son futur. Il est arrivé, il est bon, il a eu un impact positif."

Avec 17 buts inscrits toutes compétitions confondues, l'attaquant de 21 ans fait bien plus que jouer les seconds couteaux et a aussi su se montrer décisif en Ligue des champions, buteur lors du match aller au Camp Nou face au FC Barcelone.

L'attaquant parisien Moise Kean auteur du 3e but du PSG contre le FC Barcelone au Camp Nou, le 16 février 2021 © LLUIS GENE © 2019 AFP

"S'il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord", lance Ancelotti

Après le coup de sifflet final de la rencontre entre Everton et Sheffield, Carlo Ancelotti a été invité à commenter la situation de Moise Kean et a réitéré son désir de ne pas forcer l'Italien à revenir en Angleterre, ouvrant la porte à un transfert définitif au PSG, dans des propos relayés par le Daily Mail.

"S'il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord. Je ne veux pas de joueurs malheureux ici et s'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de rester ici (ndlr, à Everton), ils peuvent demander à partir. Il n'y a aucun problème. Je veux des joueurs qui sont heureux et qui veulent rester à Everton et sentir qu'ils font partie de ce projet. Il n'y a aucun joueur que je peux forcer à rester ici."

Arrivé en provenance de la Juventus contre un chèque de 30 millions d'euros, Moise Kean n'a jamais vraiment trouvé sa place à Everton, barré par la concurrence de Dominic Calvert-Lewin ou de Richarlison en attaque. L'Italien avait donc pris la direction du PSG pour se relancer en octobre dernier, et force est de constater que cela a plutôt bien fonctionné.

Sur ce dossier, le PSG devra négocier directement avec Everton s'il veut s'attacher les services de l'avant-centre de 21 ans à titre définitif. Reste maintenant à connaître les exigences des Toffees, qui voudront certainement profiter de la forme affichée par l'Italien cette saison pour faire grimper les enchères.