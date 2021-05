Mercato: l’AC Milan vise Giroud

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan songe au profil d’Olivier Giroud (34 ans), en fin de contrat à Chelsea et courtisé par de nombreux clubs italiens ces dernières années.

Le nom d’Olivier Giroud (34 ans) est de nouveau associé à un club de Serie A. En fin de contrat à Chelsea à l’issue de la saison, l’attaquant ne sera pas conservé par le club londonien, où il joue très peu depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan s’intéresse de très près à son profil. Le club lombard cherche une doublure à Zlatan Ibrahimovic alors que Mario Mandzukic, arrivé en cours de saison, ne devrait pas poursuivre.

Giroud serait aussi décidé à quitter Londres, où il vit depuis 2012 et qu’il a toujours privilégié ces dernières années au moment de faire un choix sur son avenir. Il a ainsi choisi Chelsea au moment de son départ d’Arsenal en janvier 2018 avant de prolonger son bail avec les Blues en 2020 plutôt que de tenter l’aventure ailleurs.

Plus rien ne semble retenir l’ancien Montpelliérain, sélectionné avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, son dernier grand objectif. Malgré un but magnifique face à l'Atlético de Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, Giroud est boudé par Tuchel qui lui préfère Timo Werner, pourtant peu efficace. Cette saison, le Français a marqué 11 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues et peut encore participer à la finale de la Ligue des champions face à Manchester City, le 29 prochain (21h, sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story).

Ce qui sera certainement son dernier match avec l'équie londonienne. Avant de s'envoler vers la Botte? Selon la Gazzetta, il pourrait être tenté et demanderait un contrat de deux ans et un salaire de cinq millions d’euros annuel. Des prétentions plutôt abordables pour le club en raison du régime fiscal avantageux pour les joueurs étrangers.



L’AC Milan courtiserait d’autres joueurs mais Giroud serait bien parmi les priorités. Stefano Pioli, entraîneur, souhaite un joueur de surface et le champion du monde 2018 l’intéresse particulièrement. L’année dernière, il était dans le viseur de l’Inter Milan, Naples et la Lazio. C'est au tour de l’AC Milan qui vise un autre joueur français: le jeune milieu de terrain toulousain Amine Adli (21 ans)