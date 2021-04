Mercato en direct: la presse espagnole insiste pour Haaland

Mino Raiola et le père de Erling Haaland ont entamé un tour d'Europe afin de rencontrer les présidents des clubs intéressés par le buteur norvégien. Après l'Espagne et des entretiens avec le Catalan Joan Laporta et le Madrilène Florentino Perez, le représentant de l'attaquant s'est rendu en Angleterre ce vendredi. Mais à en croire le journal Sport, Erling Haaland préfèrerait évoluer en Liga plutôt qu'en Premier League. Le quotidien catalan titre même sa une du jour d'un "Enchère finale pour Haaland" en rappelant les récents échanges entre l'entourage du phénomène scandinave et les cadors européens. Du côté de AS, on affirme que le prodige du Borussia Dortmund donnerait sa préférence au Real Madrid.