OM: Sampaoli aimerait garder Milik et Thauvin mais n’a aucune garantie

Jorge Sampaoli s’est exprimé ce vendredi sur la situation d’Arkadiusz Milik à l’OM. L’entraîneur du club phocéen souhaite le voir rester mais a confirmé que la décision finale revenait au buteur polonais. La situation est similaire pour Florian Thauvin, en fin de contrat.

Joli coup du mercato hivernal de l’OM, Arkadiusz Milik s’est déjà mis bon nombre de supporters marseillais dans la poche. Auteur de quatre buts en huit matchs toutes compétitions confondues, le Polonais a réussi de très bons débuts en France. A tel point que le joueur prêté par Naples pourrait s’envoler vers un nouveau défi lors de la prochaine intersaison. Interrogé à deux jours de la réception de Dijon pour la 31e journée de Ligue, Jorge Sampaoli a rappelé que Marseille n’était pas maître de ce dossier.

"Dans le football, il est difficile de savoir si tel ou tel joueur va rester, a expliqué l’entraîneur marseillais face à la presse ce vendredi. Un joueur peut être séduit par une autre opportunité en fin de mercato. Milik est un grand joueur, de niveau international."

Sampaoli: "On aimerait beaucoup qu’il reste"

Banni à Naples, "Arek" Milik ne manquerait pas de courtisans en Serie A, parmi lesquels figurerait la Juventus. Venu à l’OM pour retrouver du temps de jeu avant l’Euro, le partenaire de Robert Lewandowski pourrait ensuite retourner en Italie. Prêté pour dix-huit mois à Marseille, le Polonais de 27 ans risque de ne pas s’éterniser en Ligue 1.

"La décision lui reviendra, et à lui uniquement, a encore affirmé Jorge Sampaoli. Nous, on aimerait beaucoup qu’il reste. Mais le garantir aujourd’hui, vu les mouvements du marché des transferts, c’est difficile."

Sampaoli veut continuer avec Thauvin

Autre dossier chaud du côté de l’OM, l’avenir de Florian Thauvin demeure lui aussi incertain. Libre en juin prochain, le champion du monde français n’a pas prolongé. Là encore, Jorge Sampaoli espère le conserver mais n'a pas la main sur tous les éléments du dossier.

"Thauvin, pour moi, est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, a également confirmé le technicien argentin. Mais mon point de vue est exclusivement sportif. Il y a d’autres paramètres qui définissent la prolongation ou non d’un joueur. Autant de paramètres qui dépassent les simples souhaits du coach."