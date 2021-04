Mercato en direct: Raiola dénonce des fake news sur les sommes pour Haaland

Auteur d'une belle saison à Berne où il est prêté avec option d'achat par Rennes, Jordan Siebatcheu (24 ans) n'a pas encore pris de décision sur son avenir. Sa belle forme actuelle (13 buts depuis décembre), et ses prestations remarquées en Ligue Europa (trois buts face à Leverkusen en 16es de finale) ont attiré les regards et les sollicitations. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Rennes, l'attaquant, devenu international américain en mars, attendra la fin de saison pour un faire un point.

"J'ai demandé à mon agent, au club et à Rennes, de me laisser finir la saison, a-t-il confié à RMC Sport. J'ai toujours fonctionné comma ça. On essaie de ne pas se mettre un million de trucs dans la tête. Je finis la saison avec Berne et après, on pourra commencer à discuter."

Rennes suit avec attention ses performances et Bruno Genesio, le nouvel entraîneur, a confié la semaine dernière qu'il pourrait compter sur les joueurs actuellement prêtés pour la saison prochaine. "Ça peut changer la donne oui et non, tempère l'attaquant. J'essaie de ne rien me mettre dans la tête. J'essaie de continuer à marquer des buts. Si j'arrête de marquer, ça peut partir dans le sens inverse. Je veux garder ma ligne de mire, continuer à ce que je fais depuis le début de saison, garder ma concentration et dès que tout ça sera, on verra." Il fera le point avec son entourage sur les intentions de Rennes et Berne dans quelques mois. (Nicolas Couet)