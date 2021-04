Barça: Koeman esquive le sujet Haaland mais confirme une réunion mercato

A la veille du match entre le Barça et Valladolid, en clôture de la 29e journée de Liga, Ronald Koeman n'a pas échappé aux questions autour d'Erling Haaland. En conférence de presse, le technicien néerlandais est resté évasif, après la visite de l'agent et du père du joueur cette semaine.

Le nom d'Erling Haaland a-t-il été prononcé au cours d'une réunion qui a eu lieu pendant la trêve internationale, dans les bureaux du Barça? Ronald Koeman ne le dit pas. Mais en conférence de presse ce dimanche, le technicien des Blaugrana a confirmé que lui et sa direction s'étaient vus il y a quelques jours, pour discuter de la saison prochaine.

"Je ne vais pas parler de joueurs qui ne sont pas les nôtres"

C'est ce qu'il explique au moment de réagir à la visite du père et de l'agent (Mino Raiola) de l'attaquant de Dortmund, il y a quelques jours. "Nous avons profité de la trêve pour avoir des réunions avec le président et son équipe, pour discuter calmement de cette saison et de celle qui arrive, précise Ronald Koeman. Cela se passe dans tous les clubs. Nous discutons d'améliorer l'équipe. Mais je ne vais pas parler de joueurs qui ne sont pas les nôtres."

Une question demeure: le FC Barcelone peut-il envisager un gros transfert cet été, malgré sa situation financière compliquée? "Je ne sais pas si c'est possible, répond l'entraîneur néerlandais. La décision finale reviendra au président, pas à moi. Je ne suis pas impliqué dans la situation économique du club. Je dois me concentrer sur l'équipe."

Le cas Messi

Et un peu sur le cas Lionel Messi, en fin de contrat et que Joan Laporta souhaiterait voir prolonger. "C'est évidemment une question importante, concède Ronald Koeman. Nous essayons de faire le maximum pour qu'il reste au club pour plusieurs années encore. Mais pour l'instant, nous avons un match à jouer lundi et nous devons nous concentrer là-dessus. Le reste appartient au président et à ses équipes. C'est normal d'en parler mais en tant qu'entraîneur, je me concentre d'abord sur les matchs."