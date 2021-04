Mercato en direct: Une prolongation au Barça pour Dembélé?

Leonardo était un homme heureux, mercredi soir après l’exploit du PSG sur le terrain du Bayern Munich (2-3), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le directeur sportif parisien a salué la performance exceptionnelle de ses joueurs, tombeurs d’une équipe invaincue depuis deux ans dans la compétition. Au micro de Sky Sport Italia, il a évidemment parlé de la possible prolongation de Mbappé et Neymar. "Nous serions également heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition, a-t-il répondu. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, dont nous entrons dans la phase finale."