PSG: Leonardo promet du concret bientôt pour l’avenir de Neymar et Mbappé

Interrogé par Sky Sport Italia, Leonado, directeur sportif du PSG, a annoncé l’entrée prochaine dans une phase concrète sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 à Paris.

Leonardo était un homme heureux, mercredi soir après l’exploit du PSG sur le terrain du Bayern Munich (2-3), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le directeur sportif parisien a salué la performance exceptionnelle de ses joueurs, tombeurs d’une équipe invaincue depuis deux ans dans la compétition.

"Une démonstration de force"

"Aujourd'hui, c'était une démonstration de fierté, dans une situation compliquée, avec de nombreuses absences, avec la neige, Le Bayern qui n'avait pas perdu depuis 19 matchs en Ligue des champions, je suis très heureux, s’est-il enthousiasmé au micro de Sky Sport Italia. Il nous fallait aussi un peu de chance. Dans les matchs décisifs de la Ligue des champions, nous avons toujours réussi à répondre présent comme à Manchester, Barcelone et aujourd'hui. C'est une démonstration de force d'une équipe qui grandit, une équipe jeune, le retour manque maintenant. Nous avons devoir gérer le retour d'une manière différente, savoir mieux gérer que lorsque nous avons rencontré Barcelone."

Le dirigeant brésilien n’a évidemment pas échappé aux questions sur l’avenir de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec Paris.

"Nous serions également heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition, a-t-il répondu. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, dont nous entrons dans la phase finale."

Le discours de Leonardo ne change pas vraiment sur ces sujets. "Vous savez notre intention, confiait-il le 11 mars dernier dans Top of the Foot sur RMC. On parle avec eux. On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite. On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait. Aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude."

Mercredi, Sky Sport Italia en a aussi profité pour évoquer un possible intérêt du PSG pour le gardien de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma. "Nous sommes actuellement dans la phase Ligue des Champions, pas celle du mercato."