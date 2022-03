PSG: contrat, salaire... quel avenir pour Messi?

Visé par les sifflets du Parc des Princes, Lionel Messi vit une première saison très délicate avec le PSG avec qui il est lié jusqu’en 2023. Un départ l’été prochain semble peu probable même si la presse espagnole annonce que son entourage a renoué contact avec le Barça.

Deux buts en 18 matchs de Ligue 1 et des blagues potaches sur son rendement plus faible qu’Adil Rami (3 buts), par exemple. Lionel Messi n’imaginait certainement pas une histoire aussi complexe avec le PSG lors de sa signature en grandes pompes l’été dernier. Sept mois après, le tableau est pourtant bien noir pour l’Argentin, sifflé sur chacun de ses ballons lors de la réception de Bordeaux (3-0), dimanche, jour de colère des ultras après l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Le septuple Ballon d’or paie un ressenti global: celui d’un joueur peu concerné par les tâches défensives et peut-être aussi par le projet parisien, qu’il a rejoint faute de proposition de prolongation de contrat du FC Barcelone. Il paie aussi ce rendement famélique pour cette machine à buts, qui devait symboliser les ambitions de conquête européenne du club. Mais cela mérite-t-il autant de désamour pour un septuple Ballon d’or? La question est digne d’une épreuve de philosophie au baccalauréat. Mais elle n’amuse pas vraiment le PSG. Selon L’Equipe, certains dirigeants du club ont regretté cette défiance contre l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec une année en option

Les critiques ont fleuri un peu partout dans le monde du football sur le comportement des supporters parisiens à l’égard de l’attaquant. Le principal intéressé, qui s’exprime déjà très peu habituellement, n’a pas brisé le silence sur le sujet. Mais quelques bruits émergent d’Espagne. Selon le journaliste Jorge Romero, Jorge Messi, le père du joueur, aurait appelé les dirigeants du Barça pour évoquer un potentiel retour au club, où il a passé plus de 20 ans. Depuis son départ l’été dernier, le joueur revient souvent dans la ville catalane.

Il reviendra peut-être un jour au club mais sa situation contractuelle avec Paris n’ouvre pas vraiment la porte à un départ imminent. L’été dernier, Messi a signé un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option. Il est donc lié avec Paris au moins jusqu’en 2023 et peut-être même jusqu’en 2024, selon des conditions méconnues. Son gigantesque salaire (30 millions d’euros nets par saison) rend la tâche compliquée pour un club (le Barça) en proie à de grosses difficultés financières. D’autant que Messi pourrait toucher 10 millions d’euros de plus par an s’il honore ses deux prochaines années de contrat avec le PSG, selon des chiffres publiés par L’Equipe en septembre dernier. Leonardo, directeur sportif, les avait démentis.

S’il envisageait un départ, Messi n’en ferait vraisemblablement pas une question d’argent puisqu’il s’était dit prêt à baisser son salaire de 50% pour prolonger l’été dernier. Mais si le Barça décidait de passer à l’action sur l’Argentin, il devrait verser une indemnité de transfert au PSG. Malgré les critiques et un bilan statistique en berne, Messi possède une valeur marketing très forte sur laquelle le PSG veut encore compter.