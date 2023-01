Mercato: En-Nesyri plan B de l'OGC Nice en cas d'échec pour Moffi?

Selon Foot Mercato, l'attaquant international marocain du Séville FC, Youssef En-Nesyri, serait le plan B de l'OGC Nice en cas d'échec des négociations avec Lorient pour Terem Moffi. Le joueur, courtisé par plusieurs clubs de Premier League, aurait même déjà dit oui au club de la Côte d'Azur.

Un attaquant peut en chasser un autre. En difficulté dans les négociations avec Lorient pour faire venir Terem Moffi, l'OGC Nice aurait ciblé l'attaquant du Séville FC Youssef En-Nesyri comme plan B selon Foot Mercato. Plus vraiment voulu par Jorge Sampaoli dans l'équipe andalouse, il aurait même déjà donné son accord au club azuréen.

Une envie de rejoindre la Ligue 1

L'attaquant marocain avait pourtant d'autres offres cet hiver, dont une offre importante de West Ham, qu'il avait décliné afin de rester à Séville et d'aider son club à sortir de la zone de relégation (Séville est actuellement 14e après sa victoire 1-0 contre Cadix ce samedi). Mais les négociations avec Nice avanceraient bien selon Foot Mercato et l’international marocain aurait déjà donné son accord au club de la Côte d’Azur. Il souhaiterait rejoindre la Ligue 1.

Un deal qui arrangerait également le Séville FC, qui cherche à vendre l'un de ses cadres afin de renflouer ses caisses. Le club andalou ne retiendrait donc pas son attaquant, qui a inscrit 7 buts cette saison (aucun en Liga). Jorge Sampaoli, arrivée en octobre au club après le licenciement de Julen Lopetegui n’apprécierait pas du tout son profil et ne serait donc pas contre s’en séparer.

Un plan B plus facile

Le 14e de Liga ne serait pas trop gourmand le concernant et Foot Mercato évoque un transfert évalué à 15 millions d'euros, ce qui serait bien plus facile à négocier que pour le transfert de Terem Moffi. Les Lorientais laisseraient traîner le dossier ce qui agacerait les dirigeants azuréens, voulant relancer au plus vite les Aiglons, actuels 10e de Ligue 1, avec la reprise de la saison.