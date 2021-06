Equipe de France: Griezmann, Varane et Lenglet ne sont pas rentrés avec le groupe

Trois joueurs de l’équipe de France ont pris la direction de leurs lieux de vacances directement depuis Bucarest, mardi. Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Clément Lenglet n’ont pas accompagné le reste du groupe pour le retour en France.

Les joueurs de l’équipe de France sont rentrés à Paris mardi après-midi à 22 et non 25, au lendemain de l’élimination des Bleus en 8es de finale de l’Euro 2021 par la Suisse (3-3, 5 tab 4). Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Clément Lenglet ont eu l’autorisation du staff des Bleus de partir directement sur leurs lieux de vacances depuis Bucarest. Après le déjeuner commun dans leur hôtel dans la capitale roumaine et un dernier discours de Didier Deschamps, les trois hommes ont pu s’en aller de leur côté.

Le staff a accepté la demande des trois joueurs

Un départ anticipé expliqué par la viabilité des tests PCR réalisés par les Bleus dans les pays où les joueurs ont décidé de passer leur temps de repos. Pour éviter de revenir en France, de devoir faire de nouveaux tests avant de repartir, le staff a accepté la demande des trois joueurs.

Les Bleus ont atterri à l’aéroport du Bourget, mardi après-midi avant de s’engouffrer dans des voitures qui les attendaient pour prendre chacun une direction différente. Ils sont arrivés sous un ciel gris, offrant une ambiance maussade pour marquer la fin d’une aventure inachevée.

Grands favoris de la compétition, les hommes de Didier Deschamps ont vécu une terrible désillusion en se faisant éliminer par la Suisse alors qu’ils menaient 3-1 à la 81e minute de jeu.

Griezmann muet depuis l'élimination

Plusieurs joueurs ont réagi à cette élimination sur les réseaux sociaux mais pas Antoine Griezmann, habituellement assez actif. Titularisé face à la Suisse, Clément Lenglet est aussi resté muet après sa prestation manquée et sanctionnée d’un remplacement dès la mi-temps du match.