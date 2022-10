Mercato: équipe de France, PSG, Real, Juve... quel banc pour Zidane dans un avenir proche ?

"Bientôt, bientôt." D’un petit sourire au coin des lèvres, Zinédine Zidane a lâché ce petit indice sur un éventuel retour à court ou moyen terme sur un banc. Reste à savoir lequel.

Équipe de france: il n’a d’yeux que pour les Bleus

Suite au cuisant échec des Bleus à l’Euro 2021, les appels à remplacer Didier Deschamps se multiplient. Un nom est alors sur toutes les lèvres, celui de Zinédine Zidane. Le président de la 3F, Noël Le Graët, a finalement maintenu son sélectionneur en poste jusqu’au Mondial (20 novembre - 18 décembre), mais le sera-t-il au-delà ? Un mauvais parcours de l’équipe de France au Qatar pourrait bien sceller l’avenir de Didier Deschamps. Zinédine Zidane rêve en plus du poste. Le Ballon d’or 1998, champion du monde et d’Europe en tant que joueur avec le maillot siglé du coq, l’a répété à maintes reprises: "J’ai envie de prendre un jour l’équipe de France." Reste à voir à quelle échéance. L’intéressé ne maîtrise pas tous les éléments. "Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là”, assumait-il lors d’un entretien fleuve accordé au quotidien L'Équipe.

Real Madrid: sa maison… qu’il a déjà quitté deux fois

Présent au Santiago Bernabeu dimanche, afin d’y accueillir Karim Benzema pour lui remettre à nouveau le Ballon d’or sur la pelouse, Zinédine Zidane est chez lui à Madrid. Joueur et entraîneur du club, Zidane a marqué l’histoire de la Maison blanche pendant 20 ans, de 2001 à 2021. En moins de trois ans à la tête du Real Madrid, il a réussi la performance de gagner la Ligue des champions chaque année et s'est forgé en peu de temps un palmarès digne des plus grands entraîneurs. Parti en pleine gloire en 2018, cinq jours après son succès en C1, il n'a pas tardé à retrouver les sommets à l’occasion de son retour neuf mois plus tard, décrochant un deuxième titre d’Espagne en 2019-2020. Mais il a fini lessivé, éprouvé par une trop grande lassitude. Chagriné d’avoir été si souvent remis en question cette année-là, Zidane plie bagage une deuxième fois. A-t-il envie de replonger dans un environnement qu’il a déjà fui par deux fois ? Rien n’est moins sûr.

PSG: une liaison qui date avec le Qatar

Pendant des années, le portrait de Zinédine Zidane a trôné sur la corniche de Marseille. Autant dire que la rumeur d’une possible arrivée de l’idole sur le banc du PSG l’été dernier a eu l’effet d’une déflagration dans la cité phocéenne, de même qu’elle a suscité un début de polémique à Paris, parmi les supporters du PSG. Un Marseillais, bien qu’il n’ait jamais porté les couleurs de l’OM dans son cas, peut-il entraîner le PSG, est-ce souhaitable ? Une partie des supporters parisiens s’est sincèrement posé la question en ces termes. Pas forcément le Qatar. Entre Zidane et l’actionnaire du PSG - via Qatar Sports Investment (QSI) -, la relation dure depuis plus de dix ans et l’attribution de la Coupe du monde 2022 au petit émirat gazier du Golfe. Un succès auquel il a modestement participé puisqu’il avait été nommé ambassadeur de la candidature qatarie en 2010. Pour cela, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France a même été grassement rémunéré, à hauteur de trois millions d’euros, comme il le confiait lui-même au JDD. Les liens existent bel et bien, de là à concrétiser le grand rêve qatari ? La réponse dépendra en partie de la réussite ou non de Christophe Galtier en Ligue des champions.

Juventus: une illusion ?

La possibilité de voir "Zizou" présider à la destinée des Bianconeri dans un avenir proche tient surtout à la position toujours plus fragile de Massimiliano Allegri, l’actuel entraîneur de la Juve. Le technicien italien, raillé pour ses idées et le manque d’ambition de son équipe, fait face à des critiques toujours plus fortes en Italie. Joueur de la Juventus entre 1996 et 2001, Zidane a été plus ou moins lié à un avenir sur le banc de la Vieille Dame à la fin de son aventure avec le Real. La Gazzetta dello Sport l’avait même érigé en priorité du club, l’affichant régulièrement en Une de son journal. "L'Italie est dans mon cœur, j'ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Nous verrons", déclarait-il à la télévision italienne en mai 2021. En a-t-il vraiment envie ?

Angleterre: pas une priorité, mais…

"Zidane n’a jamais été intéressé par la Premier League et ne le sera sûrement jamais", affirme souvent notre spécialiste du football espagnol, Fred Hermel. Mais s’il y a bien des bancs prestigieux en sursis en ce moment, c’est en Angleterre qu’ils se trouvent. Combien de temps Erik ten Hag, coach de Manchester United va-t-il tenir face à la tempête Cristiano Ronaldo si les résultats ne sont pas bons ? A Chelsea, les nouveaux propriétaires américains du club se montreront-ils aussi patients avec Graham Potter qu’ils ne l’ont été avec Thomas Tuchel, limogé début septembre ?