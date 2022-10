Mercato: "Bientôt, bientôt", Zidane donne un indice pour son retour sur un banc

Zinedine Zidane a ouvert la porte à un retour rapide sur un banc de touche ce lundi à Paris en marge du dévoilement d’une nouvelle statue au musée Grévin.

Un temps espéré au PSG pour prendre la suite de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane n’entraîne toujours pas. Un peu plus d’un an après son départ du Real Madrid, l’entraîneur français garde une très belle cote en Europe. Aussi bien chez les supporters de clubs qu’auprès du public tricolore qui le verrait bien succéder à Didier Deschamps en équipe de France. Présent ce lundi soir au musée Grévin, à Paris, pour la présentation de sa nouvelle statue de cire, Zinedine Zidane a répondu aux journalistes présents. Et notamment à une question sur son avenir.

"Est-ce que le costume d'entraîneur me manque? Non, je ne suis pas loin, a d'abord glissé le champion du monde 1998 face à la presse. On attend, on attend un petit peu."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Pour le moment, Zizou "profite"

A l’heure où les Bleus vont défendre leur titre à la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), Zinedine Zidane prend le temps avant de choisir un nouveau défi à relever. Et lorsqu’on lui demande quand on le reverra sur un banc de touche, Zizou répond avec un petit sourire au coin des lèvres: "Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite."

En attendant de décider de quoi sera fait son avenir, dans un club ou à la tête d’une sélection, Zinedine Zidane compte bien profiter du Mondial 2022 en tant qu’observateur et passionné de football.