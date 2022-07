Mercato: Eriksen va s'engager avec Manchester United

Libre après la fin de son contrat avec Brentford, le milieu de terrain danois, Christian Eriksen, devrait s'engager pour trois saisons avec les Red Devils, selon The Athletic.

Un peu moins d'un an après avoir inquiété le monde du football lors de l'Euro 2021, où il avait été victime d'un malaise cardiaque en plein match lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen va retrouver une grosse écurie européenne.

United mise sur Eriksen

Sans club depuis la fin de son contrat avec Brentford, le joueur de 30 ans va s'engager dans les prochains jours avec Manchester United selon le média britannique The Athletic. Un contrat de trois ans attend le milieu de terrain danois et sa visite médicale est d'ores et déjà planifiée. Il aurait donné son accord verbal à Erik ten Hag, le nouveau coach des Red Devils, en personne. L'officialisation, ainsi que celle de Tyrell Malacia, devrait intervenir dans la semaine.

L'ancien joueur des Spurs (2013-2020) et de l'Inter (2020-2021) va donc rester en Premier League (226 matchs et 51 buts) et pourra disputer la phase de groupes de la Ligue Europa avec United, 6e du dernier exercice.

Après son malaise, le joueur avait mis fin à son contrat d'un commun accord avec l'Inter en décembre 2021. Le 31 janvier 2022, il rejoignait Brentford pour une pige de six mois qui verra le Danois retrouver peu à peu son niveau de jeu (quatre passes décisives et un but en 11 matchs).