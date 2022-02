Mercato: pourquoi il n’y a pas eu de départ tardif à l’OM

Marseille n’a pas reçu d’offre de dernière minute en fin de mercato lundi soir. Tant mieux pour Jorge Sampaoli qui craignait des départs difficiles à remplacer.

L’OM a connu une fin de mercato très calme lundi soir et c’est en fait une bonne nouvelle. Jorge Sampaoli espérait qu’il n’y ait aucun départ de dernière minute difficile à suppléer et il l’a répété durant le week-end à Pablo Longoria. L’Argentin craignait qu’un mouvement en toute fin de mercato perturbe la saison de l’OM et il a été entendu.

Agitations autour de Caleta-Car, Alvaro, Dieng et Mandanda

L’OM n’a pas reçu d’offre jugée suffisamment intéressante pour Duje Caleta-Car. Seule une offre de prêt serait arrivée en provenance de West Ham, mais elle a été jugée insuffisante par la direction marseillaise. D’abord invité à faire ses valises, le Croate de 25 ans est lui ravi de rester à Marseille.

Pour Alvaro, Bordeaux a insisté. Une rumeur faisait aussi état d’une offre de dernière minute d’un club espagnol. Alvaro a surtout été approché plusieurs fois par le club turc de Fatih Karagumruk mais le joueur n’a pas voulu s’engager. L’OM voulait s’en séparer mais lui ne voulait pas partir à tout prix.

Bamba Dieng a suscité l’intérêt de nombreux clubs anglais mais l’OM n’a pas reçu d’offre ferme. Marseille avait besoin de vendre et était prêt à s’en séparer pour une dizaine de millions d’euros.

Enfin, Steve Mandanda a refusé Lorient et n’a pas souhaité partir malgré sa situation. Sa vie est à Marseille, il espère avoir du temps de jeu en Coupe ou en Europe. Il ne souhaitait pas non plus perturber la saison olympienne avec un départ, alors qu’il reste un cadre du vestiaire.