Barça: Koeman ne promet pas que Griezmann restera

Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, entretient la possibilité d’un départ d’Antoine Griezmann. Il donne la priorité absolue à la prolongation de Lionel Messi, même si cela doit entraîner le départ de joueurs, dont le Français.

Depuis son lieu de vacances, Antoine Griezmann (30 ans) peut se poser des questions sur la suite de son aventure au FC Barcelone. Depuis plusieurs jours, les médias catalans évoquent un possible transfert de l’international français cet été pour renflouer les caisses du club et, surtout, permettre enfin de prolonger le contrat de Lionel Messi.

"La priorité, c’est que Messi reste"

Interrogé en marge de la Koeman Cup, tournoi de golf dont les fonds sont reversés à un hôpital pour enfants de la ville, Ronald Koeman n’a pas levé le doute sur l’avenir du champion du monde, sous contrat jusqu’en 2024. Officiellement, il compte sur lui mais il explique clairement qu’il ne s’opposera pas à son départ.

"Je vais compter sur tous les joueurs que nous avons, a-t-il déclaré. S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part car nous encore beaucoup de joueurs, mais il est clair que la priorité, c'est que Messi reste avant tout."

>> Suivez les infos mercato EN DIRECT

"Je ne sais pas quelles décisions seront prises"

Joan Laporta, président du club, s’est dit serein sur le dossier de sa star. Koeman un peu moins, tout en restant optimiste. "Quand tout n’est pas encore réglé, il faut toujours s’inquiéter mais j’ai toute confiance en notre président pour régler ce problème", a-t-il ajouté. Cela passera par la vente de plusieurs joueurs. Griezmann, dont l'image a été écornée par les accusations de racisme anti-asiatique après la diffusion d'une vidéo polémique, pourrait en faire partie. Cela ne chagrinera visiblement pas Koeman, même s'il l’apprécie.



"Pour moi, Griezmann est très important, a-t-il poursuivi. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum."