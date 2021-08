Mercato: fébrile, l’Espagne attend un signe de Mbappé en direction du Real

A moins de 48 heures de la clôture du mercato, l’avenir de Kylian Mbappé agite les médias espagnols qui attendent un signe du joueur en direction du Real Madrid qui a formulé une deuxième offre au PSG la semaine dernière.

Les deux buts de Kylian Mbappé dimanche soir lors de Reims-PSG (0-2) ont fait parcourir un frisson de crainte dans les esprits des supporters du Real Madrid. Pour un joueur proche d’un potentiel départ, l’attaquant français est apparu très concerné avec le maillot du PSG, mais aussi très expressif au moment de célébrer ce doublé. Sa réaction sur les réseaux sociaux n’a pas plus laissé filtrer ses états d’âme sur un avenir loin de Paris: "3 points, 2 buts… la soirée parfaite." Le tout agrémenté des couleurs du PSG.

Pris en grippe par une partie du public du Parc des Princes en début de saison, Mbappé n’a pas grand intérêt à faire des déclarations à contre-courant du club parisien, où l’hypothèse de rester jusqu’à la fin de son contrat est largement envisageable. Vu d’Espagne et du Real Madrid, cette réussite est donc vécue avec une certaine fébrilité. Selon Marca, le club naviguerait entre "fatigue et espoir" sur le dossier du champion du monde 2018.

Le club souhaite recruter Mbappé cet été. Après une première offre refusée, il en formulé une deuxième (170 millions d’euros plus 10 de bonus) jeudi dernier. Si Leonardo a ouvert la possibilité d’un transfert aux conditions du PSG, le silence du PSG depuis et la prestation de Mbappé dimanche jouent avec les nerfs de certains dirigeants madrilènes. Dans son dernier échange avec l'état-major parisien, le Real aurait fixé à ce lundi 18h la date limite pour obtenir une réponse sur ce dossier.

La joie de Mbappé agace la presse madrilène

Certaines têtes pensantes madrilènes se montrent optimistes sur la finalisation du transfert avec cette offre alléchante pour un joueur à un an de la fin de son contrat. D’autres redoutent l’orgueil parisien sur ce dossier. Pour As, ce lundi est "le grand jour" pour Mbappé… critiqué pour son absence de signaux envoyés en direction du Real.

"Quand une équipe fait tout pour me recruter, si je suis Mbappé, je dis après le match que je veux aller au Real Madrid. Publiquement", a lancé Iturralde Gonzalez, collaborateur chez As et la Cadena Ser. La radio situe la probabilité d’un départ à 50-50, tout en s’étonnant de l’absence de nouvelles de la part du PSG depuis jeudi. La joie démonstrative de Mbappé agace aussi la presse madrilène. "Je pense qu'aujourd'hui Mbappé aurait pu éviter de poster une photo disant que la soirée était parfaite", regrette Antonio Romero, journaliste pour Cadena SER. "Aujourd'hui le pessimisme n'est pas à cause du PSG, c'est à cause de l'attitude de Mbappé, et c'est nouveau", enfonce Julio Pulido, collaborateur de Cadena SER.