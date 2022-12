Mercato: le président du club d'Al-Nassr tempère l'emballement autour du cas Ronaldo

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, Cristiano Ronaldo a été annoncé par de nombreux médias du côté d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le président du club saoudien a en partie démenti ces informations.

La collaboration entre Cristiano Ronaldo et Rudi Garcia n'est pas pour tout de suite. Alors que plusieurs médias, notamment Marca, ont annoncé CR7 du côté d'Al-Nassr (club entraîné par Rudi Garcia) en Arabie Saoudite - CBS Sports a même parlé d'une visite médicale imminente -, le président du club saoudien, Musli Al-Muammar, a calmé le jeu dans des propos retranscrits par le Daily Mail.

Ces informations sont, selon lui, "principalement un mensonge". Même s'il ne nie rien de façon formelle, il laisse entendre qu'il ne faut pas s'avancer. Ce qui est certain, c'est que des discussions existent entre les deux parties et qu'une offre concrète de la part du club saoudien est parvenue jusqu'au portugais. Elle serait de 195 millions d'euros par an pendant deux ans et demi (Cristiano Ronaldo aurait alors 40 ans à l'issue de son contrat).

Il se murmure que la star portugaise laisserait traîner la situation en attendant de voir si un club européen lui propose un contrat plus intéressant sportivement. Le cas échéant, l'offre de l'Arabie Saoudite devrait faire mouche.

Ronaldo pourrait devenir le sportif le mieux payé au monde

Si Cristiano Ronaldo rejoignait Al-Nassr avec ces conditions, il deviendrait alors le sportif le mieux payé de la planète. D'après le Daily Mail, un rôle encore plus important pourrait lui être confié. Pour tenter de le convaincre, le club saoudien lui proposerait d'avoir son mot à dire sur la nomination d'un nouvel entraîneur, si le nom de Rudi Garcia ne lui convenait pas.

Un rôle d’ambassadeur de l’Arabie saoudite serait également prévu, avec pour objectif la candidature du royaume pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Un argument de taille pour faire face à la concurrence du trio Portugal, Espagne, Ukraine et un quatuor d'Amérique du Sud (Chili, Paraguay, Argentine, Uruguay).