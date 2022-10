PSG: la réponse de Mbappé sur "l'armée numérique"

Questionné sur les dernières révélations de Mediapart, selon lesquelles le PSG aurait missionné une agence de communication afin de décrédibiliser certaines cibles via de faux comptes Twitter, Kylian Mbappé a préféré recentrer le débat sur le terrain.

Au sortir d’une semaine particulièrement agitée en coulisses, Kylian Mbappé est venu s’expliquer devant les journalistes. L’attaquant du PSG s’est arrêté en zone mixte après la victoire face à l’OM (1-0), ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Outre sa mise au point sur son avenir, où il assure qu'il n'a pas "demandé" de quitter le club de la capitale en janvier, le champion du monde a aussi réagi aux dernières secousses qui polluent le quotidien de Paris.

Mercredi, Mediapart révèle que le club de la capitale aurait engagé une agence, Digital Big Brother, pour que celle-ci déploie une galaxie de faux comptes Twitter afin de mener des raids numériques contre certaines cibles. Avec dans le viseur, pêle-mêle : le supporter rennais ayant giflé Neymar après la finale de la Coupe de France 2019, la jeune femme ayant accusé le Brésilien de viol, mais aussi Adrien Rabiot et sa mère Véronique, Jean-Michel Aulas, Antero Henrique et des médias comme L’Equipe et Mediapart. Même Mbappé aurait été victime de cette campagne de dénigrement il y a trois ans. Des accusations vite balayées par le PSG.

"Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques"

De son côté, le natif de Bondy a recentré le débat sur le terrain après une question sur cette "armée numérique". "Je suis joueur de foot, le plus important pour moi est de jouer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si je commence à trop m'éparpiller, je vais me fatiguer très vite (...) Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques, ce que ça va impliquer dans le bien et dans le pas bien. Il faut être prêt. Ceux qui viennent ici savent, on les prévient. On est en plein dedans en ce moment mais on est concentrés sur le fait de gagner des matchs et des titres (...) Le président Nasser Al-Khelaïfi? Je ne l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu aujourd'hui avant le match, il nous a souhaité bonne chance avant le match."

Après avoir marqué face à Benfica (1-1), Mbappé a une nouvelle fois été décisif face à Marseille, en délivrant une passe décisive pour Neymar, auteur du seul but de la rencontre. Christophe Galtier avait décidé de changer de système pour ce choc au sommet, en alignant trois milieux de terrain. De quoi donner plus de libertés à son trio offensif, à commencer par Mbappé.