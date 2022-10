Bleus: l'anecdote de Domenech sur le jour où Ribéry a lancé une boule de neige sur Zidane

Interrogé vendredi par L’Equipe pour commenter la probable retraite de Franck Ribéry, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Raymond Domenech a raconté une anecdote sur son jeune attaquant et Zinédine Zidane lors d'un stage à Tignes, avant la Coupe du monde 2006.

Franck Ribéry n’a pas seulement provoqué des montées d’angoisse à ses adversaires. Il a aussi été à l’origine de sueurs froides au sein de ses propres équipes. Interrogé vendredi par L’Equipe, Raymond Domenech n’a pas oublié les premiers pas du jeune attaquant de 23 ans en équipe de France. Nous sommes en 2006 et Franck Ribéry est l’invité surprise de la Coupe du monde 2006 organisée en Allemagne. Celui qui porte alors les couleurs de l’OM rejoint un groupe aux fortes personnalités telles que Lilian Thuram, Patrick Vieira, Fabien Barthez, Claude Makelele et bien sûr Zinédine Zidane.

Zidane et Ribéry © AFP

"Je me fige, le temps de penser "merde, c'est quoi ça ?""

Pas plus impressionné que ça, Ch’ti Franck s’intègre très vite au groupe. Une preuve ? Son caractère facétieux bien connu de ses partenaires en club va très vite s’exprimer chez les Bleus. "Je n'oublierai jamais notre premier footing à Tignes, en mai, raconte Domenech, alors interrogé sur la probable retraite de l’ex-idole du Bayern. Il restait encore de la neige. Il voit ça, fait des boules, en balance et ça tombe sur Zidane ! Je suis derrière, ça dure un quart de seconde mais je me fige, le temps de penser "merde, c'est quoi ça ?" ! Mais Zidane éclate de rire et ils font ensuite une bataille de boules de neige. Et là, tu sais que c'est gagné…"

Avec Zizou et Ribéry, les Bleus iront jusqu’en finale de la Coupe du monde (défaite aux tirs au but face à l’Italie). "Il est devenu l'amuseur, sans se forcer, il était nature et je ne suis pas certain que s'il était venu plus tôt, il aurait eu cette fraîcheur, ce truc qui faisait que tu te marrais à ses blagues", conclut Raymond Domenech.