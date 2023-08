Mercato: Francfort réagit à l'absence de Kolo Muani, qui pousse pour signer au PSG

L'Eintracht Francfort a publié ce mercredi un communiqué pour confirmer l'absence de Randal Kolo Muani à l'entraînement collectif à la veille d'un barrage retour de Conference League. Le club allemand regrette le comportement de l'attaquant français, qui fait le forcing pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

La fin du mercato approche à grand pas et les clubs européens cherchent à boucler leur recrutement. Ciblé depuis de nombreux mois par le PSG, Randal Kolo Muani a clairement affiché sa volonté de rejoindre le club francilien. Au point que l'attaquant tricolore a manqué l'entraînement collectif ce mercredi à Francfort. Une décision qui ne passe pas auprès de la direction de l'Eintracht.

"L'attaquant Randal Kolo Muani a informé mercredi la direction sportive de l'Eintracht Francfort qu'il ne participerait pas au dernier entraînement avant le match de barrage contre le Levski Sofia jeudi, a indiqué le club allemand dans un communiqué publié sur son site internet. La raison qu'il a invoquée pour justifier son absence était son intention de rejoindre un autre club avant la période de transfert qui se termine vendredi soir."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Francfort fustige la réaction de Kolo Muani

Auteur de trois buts en quatre matchs officiels depuis la reprise de la saison 2023-2024, Randal Kolo Muani semblait soigner sa sortie à Francfort. Mais son absence à la veille du match retour contre Sofia en Conference League a déplu à ses dirigeants. Soucieux de signer au PSG, l'international français aux neuf sélections s'emballerait un peu en cette fin de mercato selon l'Eintracht.

"Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction, qui n'est pas juste, a ainsi regretté Markus Krösche, directeur sportif du récent septième de Bundesliga, dans le communiqué de la formation allemande. C'est quelque chose que nous lui avons fait comprendre ainsi qu'à son entourage. [...] Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. C'est clair pour nous: le comportement n'a aucune influence sur les activités de transfert.

>> Le meilleur de la Conference League, c'est sur RMC Sport

Et Markus Krösche d'enchaîner: "L'important maintenant, c'est le match important contre Sofia. C’est une priorité absolue et cela rêvet une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de jeudi."

Kolo Muani brillant avec Francfort

Arrivé libre de Nantes en 2022, Randal Kolo Muani a signé une très bonne première saison outre-Rhin avec Francort. Le Français a marqué 23 buts et délivré 17 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues.

Comme indiqué par RMC Sport le 19 août, l'ancien Nantais est déjà d'accord avec le PSG pour une signature cet été. Mais les discussions entre le club francielien et l'Eintracht se sont enlisées ces derniers jours.

La direction allemande reste inflexible en réclamant une somme proche de 100 millions d'euros et a refusé la dernière offre parisienne en date, à hauteur de 70 millions d'euros + bonus. Paris a tenté d'inclure Hugo Ekitike dans la transaction mais le jeune attaquant du PSG n'a pas trouvé d'accord avec la formation de Bundesliga.