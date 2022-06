Mercato: Frenkie de Jong refuserait toujours de quitter le Barça

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, qui souhaite à tout prix son transfert à Manchester United afin de financer son mercato, Frenkie de Jong n'aurait aucune envie de quitter le club selon le journal Sport et rêverait toujours de triompher au club.

Enieme rebondissement dans le dossier du transfert de Frenkie de Jong. Alors que les négociations trainent entre le FC Barcelone et Manchester United pour un accord concernant le transfert du milieu de terrain chez les Red Devils, le quotidien catalan Sport affirme ce mercredi que le Néerlandais n'a aucune envie de quitter le Barça. Frenkie de Jong souhaiterait triompher chez les Blaugranas.

Aucun accord entre United et le joueur

Manchester United est, pour l'instant, la seule équipe qui a montré un réel intérêt pour s'attacher les services de l'international néerlandais. Erik ten Hag souhaite que Frenkie soit l'un des leaders de son projet à Old Trafford et les dirigeants anglais sont en négociations avec le Barça depuis un certain temps, bien que celui-ci réclame plus que les 65 millions d'euros jusqu'ici proposés. Mais selon le média espagnol, De Jong serait déterminé à rester chez les Blaugrana. Pour l'instant, il n'aurait pas l'intention de partir et il l'aurait fait savoir aux deux clubs.

Le journal explique que le milieu de terrain commence à subir de nombreuses pressions de la part du club. "Ces dernières semaines, Frenkie en est venu à douter même de son agent, Ali Dursun, pour l'insistance dont il a fait preuve pour le placer à United" écrit même le quotidien. Le Barça est pour le numéro 21 "le club de ses rêves depuis qu'il est tout petit" et il accepte très mal d'être ainsi poussé vers la sortie par les dirigeants.

Un problème pour les Catalans qui ont besoin de liquidités afin de financer leur prochain mercato et leur dette. Le Barça cherche à le vendre pour financer plusieurs recrutements. En outre, le salaire de l'ancien joueur de l'Ajax montera en flèche à partir de sa quatrième saison et devrait atteindre les 20 millions d'euros par an. Le club, en pleine restructuration salariale, ne peut se permettre cette dépense s'il veut réduire sa masse salariale. Et Manchester United, même s'il lui fait une bonne proposition, ne s'approchera guère des chiffres du contrat actuel.