Manchester United: ten Hag, c’est comment tactiquement et sur le bord du terrain?

Manchester United a officialisé ce jeudi l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc de l’équipe première à partir de la saison 2022-2023. Inspiré par Cruyff et résolument offensif, le technicien sait porter un projet de jeu même si son caractère pourrait lui poser problème chez les Red Devils et en Premier League.

L’essai n’a donc pas été transformé et l’intérim de Ralf Rangnick ne sera pas prolongé. Arrivé après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre 2021, le technicien allemand va laisser la place d’entraîneur de Manchester United à Erik ten Hag dès la saison prochaine. Le club mancunien a officialisé ce jeudi l’arrivée future du Néerlandais en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Ralf Rangnick, lui, occupera un poste de conseiller au sein de la direction sportive des Red Devils. Doté d’une flatteuse réputation, Erik ten Hag sort de cinq belles années aux Pays-Bas avec deux titres de champion (peut-être trois dans quelques semaines) et deux doublés Coupe-Championnat en 2019 et 2021. Appelé à franchir un nouveau cap dans sa carrière d’entraîneur, l’ancien milieu de terrain désormais âgé de 52 ans va devoir convaincre et batailler pour emmener Manchester United au sommet de la Premier League.

Un entraîneur inspiré par Cruyff mais qui sait s’adapter

Qui dit entraîneur néerlandais en provenance de l’Ajax dit forcément Johan Cruyff. Comme bon nombre de ses compatriotes, Erik ten Hag est un hériter du "Hollandais volant". Et cette filiation se fait effectivement sentir dans le jeu pratiqué par ses équipes.

"En terme d’organisation c’est toujours très bien. Là les Pays-Bas vont célébrer les 75 ans de la naissance de Johan Cruyff et c’est clairement l’inspiration d’Erik ten Hag, explique Ruben Slagter, journaliste néerlandais installé en France. Aux Pays-Bas, on a ressorti des vidéos de Cruyff où on voit Erik ten Hag lui poser des questions alors qu’il n’a que 13 ans. Il a été hyper inspiré par Cruyff.

On l’aura compris, Erik ten Hag sait manier le 4-3-3 traditionnel des Pays-Bas mais il n’est pas bloqué avec ce schéma de jeu. Le nombre de défenseurs centraux à sa disposition du côté de Manchester United et surtout le profil offensif de ses latéraux avec Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles et Diogo Dalot pourrait le pousser à aligner un 3-5-2 en Premier League afin de déstabiliser ses rivaux.

"C’est un entraîneur qui s’est toujours adapté à la situation. Chez Go Ahead Eagles puis au FC Utrecht, il a souvent joué en 3-5-2. Aux Pays-Bas c’est assez révolutionnaire. Maintenant avec l’Ajax, il a utilisé le traditionnel 4-3-3. C’est très offensif parce que c’est l’Ajax. Mais Erik ten Hag ce n’est pas l’entraîneur néerlandais classique qui ne fait que le 4-3-3. Il est capable de mettre en place différents systèmes qui restent résolument offensifs."

Les forces et les faiblesses tactiques de ten Hag

Distancé pour le titre en Premier League et pas au mieux dans la course à la Ligue des champions, Manchester United a bouclé l’arrivée d’un entraîneur qui sait gagner. Lors de son passage à l’Ajax, Erik tan Hag a marqué les esprits avec 79% de victoire en première division néerlandaise. En 210 matchs toutes compétitions à la tête du club amstellodamois, le futur coach des Red Devils a mené son équipe à la victoire à 156 reprises (pour 25 nuls et 29 défaites). Résolument offensif, l’Ajax version ten Hag a inscrit 580 buts pour 180 encaissés.

Pour ce qui est de produire du jeu, Erik ten Hag a poussé à la perfection l’analyse des détails. "C’est toujours hyper bien organisé au niveau tactique. Lors des entraînements il est capable d’arrêter le jeu chaque minute pour parler et expliquer ce qu’il veut, précise encore Ruben Slagter. En terme d’organisation, les équipes de ten Hag c’est hyper fort."

Cette volonté d'envoyer du jeu est poussée à l’extrême, et clairement on ne s’ennuie pas en regardant les matchs de l’Ajax ou d’une des équipes entraînées par Erik ten Hag. Mais cela s’accopagne aussi de risques accrus en défense. La défense, voilà probablement le gros point faible du coach car les matchs se gagne grâce à l’attaque dans sa philosophie de jeu. Notamment sur les contres, ses équipes affichent une grosse vulnérabilité. Le huitième de finale retour de Ligue des champions l’a confirmé cette saison. Malgré 66% de possession et 16 tirs, l’Ajax a perdu à domicile contre Benfica sur un but de Darwin Nunez sur le seul tir cadré (sur 4 au total).

Un entraîneur qui fait progresser ses joueurs

Pas vraiment le point fort de Manchester United cette saison, la défense des Red Devils pourrait quand même bénéficier de la patte ten Hag à partir de 2022-2023. Pas forcément, sur le plan collectif mais individuellement. L’une des forces de l’entraîneur néerlandais est d’améliorer les joueurs à sa disposition. S’il risque de bénéficier d’une belle enveloppe pour façonner son effectif, il ne pourra pas changer tous les joueurs mancuniens.

"Partout où il a travaillé, il a amélioré les joueurs. Il n’y a rien à redire là-dessus, enchaîné Ruben Slagter. Erik ten Hag c’est quelqu’un qui cherche toujours le meilleur et essaye de trouver le poste et le rôle qui correspondent le mieux pour chaque joueur. Il est très fort sur ce point-là."

Et le journaliste néerlandais de préciser sur le cas Maguire, cible de nombreuses critiques et qui traverse un vrai creux à United: "A Manchester United avec Maguire, c’est un cas particulier. Tout dépend de ce qu’il va faire avec ce club et avec cette équipe. Apparemment il va pouvoir décider de pas mal de choses à Manchester. Est-ce que Maguire va rester ou pas? Je ne sais pas mais je pense que oui. Maintenant, cela va être intéressant de voir comment il va essayer de jouer un football offensif avec des joueurs comme Maguire. C’est à voir. J’imagine qu’il a de grands projets car sinon il n’aurait pas signé à Manchester United."

Un homme de projet, parfait pour Manchester ?

Manchester United n’a plus remporté de titre en Premier League depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. A l’image de l’Ecossais, Erik ten Hag est un homme de projet et peut révolutionner les Red Devils à moyen ou long terme. Encore-faut-il qu’il dispose d’un peu de temps pour mettre en place ses principes de jeu. Même quand les défaites s’enchaînent, il garde confiance en sa philosophie et ne se laisse pas bouleverse par une mauvaise passe.

"C’est sûr que si on lui donne du temps, il va sortir du jeu. La question c’est de savoir si cela sera assez pour Manchester United et ce que l’on attend vraiment de lui là-bas. Ce n’est pas réaliste aujourd’hui de dire qu’ils vont dépasser Manchester City et Liverpool en l’espace de deux ans, assène encore Ruben Slagter. Mais est-ce que la direction va se contenter d’une qualification en Ligue des champions avec un vrai projet de jeu? Si oui, Erik ten Hag constitue un bon choix pour Manchester United."

Un coach jugé froid et peu charismatique

Ambitieux et séduisant au niveau du jeu, Erik ten Hag suscite quand même des doutes. Aux Pays-Bas, on lui reproche souvent son manque de charisme auprès des joueurs et son manque de communication avec la presse. A Manchester, avec un vestiaire où les grands joueurs sont présents en nombre, la gestion du groupe va avoir un rôle prépondérant. La personnalité de ten Hag pourrait un peu le desservir.

"Dans le contact humain, et notamment dans ses échanges avec la presse, il est mal à l’aise. C’est peut-être un grand mot mais ce n’est pas un entraîneur comme Guus Hiddink qui va tout de suite bien parler avec les gens. Erik ten Hag n’est pas du tout comme cela", lance Ruben Slagter.

Et ce spécialiste du football néerlandais de poursuivre: "Après, les joueurs qui ont bossé avec lui sont tous quand même heureux du travail qu’il a fait. Son point fort c’est son professionnalisme. Avec la presse, il essaye aussi toujours de défendre ses joueurs. C’est aussi un point très fort. Mais ce n’est pas quelqu’un qui apporte beaucoup de chaleur."

Erik ten Hag lors d’un entraînement de l’Ajax en Ligue des champions, le 22 février 2022 © Icon Sport

En clair, Erik ten Hag c’est un entraîneur très sérieux mais un peu froid. Sous-estimé lors de son arrivée à Utrecht puis encore critiqué quand il a signé à l’Ajax, le futur entraîneur de Manchester United a toujours réussi à faire taire ses détracteurs. Non pas avec ses punchlines mais bien grâce aux performances de son équipe.

Tout dépend de ce que l’on attend de lui à Manchester: gagner vite et marquer les esprits ou assurer les succès des Red Devils sur le long terme? Une seule chose semble certaine: si l’on ne rira pas souvent en conférence de presse, le Manchester United version ten Hag risque bien de redonner le sourire à ses supporters. Et devant la télévision ou au stade, on ne risque pas de s’ennuyer.