Manchester United: sur le départ, comment Maguire est devenu la tête de turc des fans

Sur le point de rejoindre West Ham pour environ 35 millions d'euros lors du mercato, Harry Maguire va quitter Manchester United où il aura vécu une histoire de quatre ans très particulière, entre un transfert historique, le capitanat, les moqueries et même des menaces.

Le mariage entre Harry Maguire et Manchester United n'a jamais été très heureux et le divorce à venir était peut-être la meilleure chose qui puisse arriver. En quatre ans chez les Red Devils, le défenseur anglais a connu plus de bas que de hauts.

L'Anglais a été propulsé capitaine mais est vite devenu la risée des supporters mancuniens puis du pays tout entier, en dépit de performances pas aussi mauvaises que certains ont voulu le faire croire. Retour sur une histoire laborieuse du côté d'Old Trafford.

Eté 2019 - Le défenseur le plus cher de l'histoire

Après deux saisons pleines à Leicester, Harry Maguire débarque à Manchester United contre 87 millions d'euros et devient le défenseur le plus cher de l'histoire - record qui vient d'être battu par Jasko Gvardiol et ses 90 millions d'euros.

A 26 ans, il doit devenir le nouveau patron de la défense mancunienne, où arrive au même moment Aaron Wan-Bissaka. Dominant dans les airs, bon relanceur, il a tout pour réussir et la direction pense s'offrir un joueur qui change la face de l'équipe comme Liverpool avec Virgil van Dijk un an et demi plus tôt.

Janvier 2020 - Déjà capitaine

Dès son dixième match avec Manchester United, Harry Maguire est capitaine face au Partizan Belgrade, en Ligue Europa. Il remplace alors Ashley Young, habituel porteur du brassard et absent ce soir-là, dont le départ quelques semaines plus tard lors du mercato hivernal va changer la donne. Seulement six mois après l'arrivée de Maguire au club, l'entraîneur Ole-Gunnar Solskjaer décide d'en faire le capitaine des Red Devils. Une décision qui va mettre encore plus le défenseur anglais sous le feu des projecteurs.

Après ça, à la moindre performance médiocre, Maguire devient la cible des supporters. La défaite 6-1 contre Tottenham, en octobre 2020, marque les esprits. Le défenseur britannique est pointé du doigt pour sa lenteur et sa lourdeur apparentes, ses relances souvent hasardeuses, ses tacles parfois ratés. Le prix de son transfert n'aide pas: les attentes étaient énormes à son arrivée mais les progrès défensifs se font attendre.

Eté 2021 - Le retour de Ronaldo et la question du capitanat

Après Jadon Sancho, les Red Devils signent coup sur coup Raphaël Varane et surtout Cristiano Ronaldo. Le Français doit être le partenaire de Maguire en défense centrale pour enfin former une charnière solide. Le Portugais, lui, revient à Old Trafford avec un statut de légende et déjà certains réclament qu'il prenne le brassard de capitaine. Mais Solskjaer ne souhaite pas destituer Maguire, qu'il a toujours publiquement défendu.

Le défenseur britannique sort en plus d'un Euro très réussi avec les Three Lions. Finaliste, présent dans l'équipe-type de la compétition, Maguire étale ses qualités et le débat ressurgit: s'il n'est pas au même niveau à Manchester, c'est peut-être à cause de l'environnement. Rapidement après l'été, les médias anglais révèlent un début de rivalité entre Maguire et CR7.

Mars 2022 - Les sifflets de Wembley, Southgate au soutien

Alors que les critiques sur son niveau en club se poursuivent, Harry Maguire se fait siffler à Wembley lors d'une rencontre entre l'Angleterre et la Côte d'Ivoire. "Ces sifflets, c'est une immense blague, réagit le sélectionneur Gareth Southgate. Ce qu’il a fait pour nous, ses performances avec nous, tout a été phénoménal. Franchement, je ne comprends pas."

Quelques mois plus tôt, c'est Ole-Gunnar Solskjaer, son entraîneur à MU, qui était monté au créneau pour soutenir l'Anglais, critiqué pour avoir célébré un but en faisant mine de ne pas entendre les commentaires négatifs. "Il est un pilier pour nous sur et en dehors du terrain depuis son arrivée", avait indiqué le Norvégien.

Avril 2022 - La moquerie de Davies et une alerte à la bombe

Jusqu'ici pointé du doigt par les fans de football, Maguire est publiquement moqué par l'un de ses pairs, Alphonso Davies. "Imagine tu es Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands joueurs du XXIe siècle, et Harry Maguire est ton capitaine", lance le défenseur du Bayern Munich dans un live Twitch. Les moqueries au sujet de Harry Maguire deviennent encore plus régulières et virulentes.

Quelques semaines plus tard, l'Anglais est victime d'une alerte à la bombe à son domicile. La police prend l'affaire très au sérieux, le joueur et sa famille sont obligés de loger ailleurs pendant un temps. Très perturbé, Maguire n'est pas aligné lors du match suivant contre Arsenal, perdu par Manchester United.

Eté 2022 - L'arrivée de ten Hag et le déclassement

Débarqué de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag arrive avec dans ses valises Lisandro Martinez. L'Argentin s'impose rapidement comme un titulaire en défense centrale, s'associant à Raphaël Varane et poussant Harry Maguire sur le banc. Le capitanat de l'Anglais n'est plus remis en question à cause de Cristiano Ronaldo, dont les performances déclinent et qui partira durant l'hiver, mais simplement parce qu'il n'est plus titulaire.

Quand il joue, comme en quart de finale de Ligue Europa, il marque un CSC cocasse à l'aller et donne un but à Séville sur une boulette au retour. Lors de la Coupe du monde, en cours de saison, il est encore titulaire et au niveau, mais comme depuis son arrivée à Manchester United en 2019, il est incapable de reproduire ces performances en club.

Eté 2023 - La perte du capitanat et un futur départ

Un an après son arrivée, Erik ten Hag décide de retirer le brassard à Harry Maguire. Le joueur l'a lui-même communiqué, mi-juillet sur les réseaux sociaux. "Le coach m’a informé qu’il changeait de capitaine. Il m’a expliqué ses raisons et bien que je sois extrêmement déçu, je vais continuer à tout donner chaque jour pour ce maillot."

Il indique même, sans qu'on le croit, remercier "les fans de Manchester United pour leur incroyable soutien" lorsqu’il portait le brassard.

A quelques jours de la reprise de la Premier League, ce week-end, il est attendu du côté de West Ham pour environ 35 millions d'euros. A 30 ans, il est l'heure pour lui de relancer sa carrière en retrouvant un peu de tranquilité, loin des projecteurs d'Old Trafford.