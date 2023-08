Mercato: Genesio répond à la piste Matic, dans le viseur de Rennes

Dans une interview accordée à L’Equipe et Ouest-France, Bruno Genesio a évoqué les pistes visées par le club sur le mercato, notamment celle menant au Serbe Nemanja Matic (35 ans, AS Rome).

Une ancienne star de Chelsea et Manchester United en Ligue 1? Selon L’Equipe, Rennes cible Nemanja Matic (35 ans) pour renforcer son entrejeu après le transfert de Lesley Ugochukwu à Chelsea. Le Serbe a encore un an de contrat avec l’AS Rome où il joue sous les ordres d’un entraîneur qui l’adore, José Mourinho. Et le club italien ne serait pas disposé à laisser partir l’ancien joueur de Benfica.

Matic? "Il y a plusieurs pistes"

Dans une interview à L’Equipe et Ouest-France, Bruno Genesio a vaguement répondu à l’intérêt rennais sur cette piste. "Il y en a plusieurs (pistes, ndlr), après on ne peut pas divulguer tout ce qu'on fait, mais numériquement, on doit le (Ugochukwu) remplacer", a-t-il déclaré. Le technicien a en revanche confirmé qu’il était ouvert à un départ de Xeka qu’il n’a pas utilisé lors des deux derniers matchs amicaux.

Il espère aussi pouvoir conserver Lovro Majer (courtisé par Wolfsburg), sans se faire d’illusions sur la réalité du marché. "Tant que le mercato n'est pas terminé, on ne sait pas ce qui va se passer", a-t-il ajouté. Cela vaut pour Jérémy Doku, joueur à la très forte valeur marchande dans le viseur de clubs européens. Manchester City et le FC Barcelone ont récemment été cités comme de possibles courtisans du virevoltant ailier international belge.

Enfin, Bruno Genesio a un peu tempéré la piste menant au latéral droit Ruben Aguilar (Monaco) après l’émergence de Guéla Doué au poste de latéral droit durant la préparation. Ce dernier a une carte à jouer comme doublure de Lorenz Assignon, promu numéro 1 au poste après le départ du capitaine Hamari Traoré à la Real Sociedad. "Je suis satisfait de ce que fait Guéla depuis le début de la préparation, de ce qu'il a fait l'année dernière déjà sur les entraînements, donc il y a une réflexion en cours pour prendre la meilleure décision possible, explique-t-il. Ça peut être un joueur de l'extérieur ou du club, formé au club, qui aime le club et montre des qualités."