Villarreal-Bayern, les compos: plusieurs Français titulaires, Sané sur le banc

En grande forme, le Bayern Munich se déplace ce mercredi sur le terrain de Villarreal (21h) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et Kingsley Coman sont titulaires. Tout comme Etienne Capoue et Francis Coquelin.

C’est un duel un brin déséquilibré sur le papier. Candidat plus que crédible à la victoire finale, le Bayern Munich affronte ce mercredi une équipe de Villarreal en panne de confiance, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur beIN Sports 1, à la radio sur RMC, et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport).

Upamecano titulaire, pas Kouassi

Bourreaux du Red Bull Salzbourg au tour précédent, les Bavarois sont en forme. Ils restent sur huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Solides leaders de Bundesliga avec neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund, ils comptent bien frapper un grand coup en Espagne avant le match retour programmé à l’Allianz Arena le 12 avril. Si Corentin Tolisso, victime d’une nouvelle blessure musculaire, manque à l’appel, Alphonso Davies signe lui son retour dans le onze de départ munichois après avoir été absent plusieurs mois en raison d'un problème au cœur.

Les Français Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et Kingsley Coman sont titulaires, contrairement à l'ancien Parisien Tanguy Kouassi. Côté Villarreal, Etienne Capoue et Francis Coquelin sont alignés d'entrée au milieu de terrain pour apporter de la solidité à la formation entraînée par Unai Emery, qui reste sur deux défaites en Liga. Peut-être le contrecoup de la qualification face à la Juventus Turin en huitièmes de finale de la C1.

La composition de Villarreal : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan - Coquelin, Capoue, Parejo - Lo Celso, Moreno, Danjuma

Remplaçants : Asenjo, Gaspar, Alcacer, Iborra, Chukwueze, Trigueros, Pena, Pino, Mandi, Moi Gomez, Pedraza, Aurier

La composition du Bayern Munich : Neuer - Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Remplaçants : Ulreich, Früchtl, Richards, Süle, Goretzka, Sané, Wanner, Sabitzer, Roca, Kouassi, Tillman, Stanisic