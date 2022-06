Mercato: grand ménage en vue dans la défense de Manchester United cet été

Selon Manchester Evening News, le club de Manchester United aurait l'intention de dégraisser assez largement son secteur défensif en vue de la saison prochaine.

Les prestations de la fébrile défense de Manchester United (57 buts encaissés en 38 matches de Premier League) ont fait couler beaucoup d’encre la saison dernière. Les Red Devils n’ont pourtant pas lésiné sur les dépenses parfois somptuaires pour renforcer ce secteur de jeu ces dernières années, mais rien n’y a fait.

Le réservoir de joueurs ne manque pas en quantité, c’est plutôt la qualité qui fait justement défaut. Souvent éreinté par les critiques pour ses piètres prestations sous le maillot de Manchester United, Harry Maguire jouit de son statut avec la sélection, où il conserve la confiance de son sélectionneur Gareth Southgate.

Aucun joueur ne semble à l'abri

Raphaël Varane ne traverse pas la meilleure période de sa carrière et n’a pas toujours dirigé efficacement sa défense, mais il garde une cote et son vécu demeure inégalé au sein de l’effectif. Derrière ces deux joueurs, ils sont au moins cinq ou six à se savoir en danger. Selon Manchester Evening News, les Red Devils ne s'interdisent pas de se séparer d’au moins cinq joueurs cet été.

Phil Jones (4 matches en PL) et Eric Bailly (4 matches en PL) jouent trop peu et devraient partir. Ce dernier est d’ailleurs plus souvent apparu sur une feuille de match pour la Côte d’Ivoire que pour Manchester United, tandis que Jones, souvent blessé, a débuté seulement 16 matches depuis février 2019 et la signature du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer (parti depuis).

Luke Shaw, guère plus brillant que Maguire avec United, a de quoi s’inquiéter. Tout comme Victor Lindelöf, si jamais le club décide d’investir sur un autre défenseur central. De Diogo Dalot à Aaron Wan-Bissaka, que United souhaiterait vendre selon Manchester Evening News, aucun joueur n'est à l'abri.