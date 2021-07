Mercato: Griezmann aurait une forte préférence en cas de départ du Barça

Désireux de rejoindre l’Atlético en cas de départ du Barça, qui cherche à réduire la voilure, Antoine Griezmann pourrait tout aussi bien rejoindre la Juventus et Chelsea, selon Sport.

Le Barça ne fait plus semblant. Le club catalan semble déterminé à se séparer du Français Antoine Griezmann (30 ans), essentiellement pour des raisons financières, alors que le club cherche à réduire son train de vie pour permettre la prolongation de Lionel Messi. Les démarches sont en cours depuis plusieurs jours. Et le Barça a déjà reçu des appels de clubs de premier plan venus aux renseignements pour connaître le salaire exact du champion du monde, rapporte le quotidien catalan Sport.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça, Griezmann ne posera aucun problème si un départ est inévitable, même si son envie première est de rester, malgré des débuts difficiles, avance Sport. Cependant, et c'est là que les complications commencent, l’international français aimerait aussi avoir son mot à dire sur la destination. Mundo Deportivo a évoqué l’éventualité d’un retour à l’Atlético (dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2019), dans le cadre d’un échange avec Saul Niguez.

Les clubs de Manchester observent de loin

Mais cette option, alléchante sur le papier pour Griezmann, pose deux problèmes au Barça. Les Catalans verraient d’un mauvais œil cette option qui consisterait à renforcer un rival dans la course au titre, qui plus est le champion sortant. De plus, même s’il est effectivement en quête d’un milieu de terrain après l’échec dans le dossier Wijnaldum, le Barça donne la priorité à un milieu de terrain qui joue devant la défense.

Un prêt pourrait convenir au Barça, à condition que le club acquéreur consente à payer l’intégralité du salaire de Griezmann, sans quoi l’option ne serait pas viable du point de vue catalan. Le premier club à manifester son intérêt a été la Juventus, qui attendrait le départ de Cristiano Ronaldo pour réduire sa masse salariale, assure Sport.

L'équipe la plus active ces derniers jours est Chelsea, qui a besoin d'un attaquant et envisage très favorablement cette opération, poursuit le quotidien catalan. Manchester City et United sont eux aussi à l'affût, mais aucun mouvement n'a encore été observé de leur part.