Mercato: Guardiola dément "la clause Real" pour Haaland

Pep Guardiola, manager de Manchester City, a démenti l’existence d’une clause dans le contrat d’Erling Haaland lui permettant de quitter le club pour rejoindre le Real Madrid.

Même en ne jouant qu’une mi-temps, Erling Haaland a encore centralisé les discussions d’après-match, mercredi. L’attaquant norvégien s’est offert un nouveau doublé lors de la victoire de Manchester City face à Copenhague (5-0) avant d’être remplacé à la mi-temps par Pep Guardiola pour le ménager mais aussi dans un souci de maintenir le reste de son effectif concerné.

Le manager espagnol a aussi répondu aux spéculations sur l’avenir de sa star, dont la signature à Manchester ne date que de l’été dernier. Mais selon certains médias espagnols, son contrat bénéficierait d’une clause libératoire lui permettant de quitter les Citizens pour le Real Madrid en 2024.

"Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe"

Ce que Guardiola a fermement démenti, mercredi. "Ce n'est pas vrai, a assuré l’entraîneur. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler. Ce qui est important, c'est qu'il s'est très bien adapté, on a le sentiment qu'il est heureux ici. Nous allons essayer avec lui et tous ceux qui veulent rester de les rendre heureux. Dans le futur, personne ne le sait, mais il est heureux, il s'est parfaitement installé, il est incroyablement aimé et c'est la chose la plus importante."

Haaland a rejoint Manchester City l’été dernier contre 60 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund. Il s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club où il imprime un rythme effréné avec déjà 19 buts en douze matchs.

Dans la célèbre émission espagnole de football, El Chiringuito, Fernando Sanz, fils de l’ancien président du Real Lorenzo (1995-2000), a évoqué l’existence d’une clause de sortie en 2024 pour rejoindre le Real Madrid. "L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland la deuxième année, a-t-il lancé. Elle comprend des conditions très avantageuses pour un club... qui est le Real Madrid."