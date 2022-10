Juventus: homme du match face à Haïfa, Di Maria s’excuse d’avoir manqué de respect au club

Angel Di Maria a délivré trois passes décisives mercredi lors de la victoire de la Juventus contre Maccabi Haïfa (3-1). Elu homme du match, l‘Argentin s’est excusé quelques jours après son expulsion face à Monza.

Après deux défaites, la Juventus s’est enfin imposée en Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (3-1), mardi. Et Angel Di Maria a largement contribué à ce succès en délivrant trois passes décisives pour Adrien Rabiot (35e, 83e) et Dusan Vlahovic (50e). L’ancien Parisien a logiquement reçu le titre honorifique d’homme du match. A l’issue de la rencontre, il en a profité pour s’excuser quelques semaines après son exclusion pour un coup de sang lors du match face à Monza en Serie A qui lui a valu deux matchs de suspension.

"J'essaierai de ne plus jamais le répéter"

"Je suis tellement désolé, mais j'ai mérité l’expulsion, a-t-il reconnu mercredi sur Sky Sport. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, c'était un manque de respect envers le club, mes coéquipiers et moi-même. Mais je suis humain, parfois ça arrive, j'essaierai de ne plus jamais le répéter."

L’Argentin a retrouvé son efficacité en Ligue des champions et cela le ravit même s’il a préféré mettre en avant le premier succès de sa nouvelle équipe dans la compétition. "Sur le plan personnel cela ne fait aucune différence, l'important c’est le groupe, rappelle-t-il. Aujourd'hui, nous avons fait un excellent travail et un bon match. J'ai aidé l’équipe pour gagner. Avec cette mentalité, c'est la deuxième victoire d'affilée et la deuxième d'affilée avec trois buts, c'est une chose importante."

"J'essaie toujours de faire mon travail, ce me rend heureux, c'est-à-dire faire des passes décisives, a-t-il conclu. Pour moi, c'est plus important que marquer, cela me fait plaisir de servir mes coéquipiers et de les rendre heureux. Il faut travailler dans ce sens pour marquer plus de buts, créer plus d'occasions et marquer ceux que nous créons."