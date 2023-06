Mercato: Arsenal insiste pour Timber, l'Ajax très gourmand

D'après le Daily Mail, Arsenal a fait une deuxième offre pour Jurriën Timber, défenseur central de l'Ajax Amsterdam. Après avoir proposé 35 millions d'euros, les Gunners auraient mis sur la table plus de 48 millions d'euros. L'international néerlandais voudrait rejoindre l'Angleterre.

Très offensif sur le mercato, Arsenal fait tout son possible pour s'offrir l'un des plus prometteurs défenseurs centraux du marché. Après avoir vu une première offre de 35 millions d'euros rejetée par l'Ajax Amsterdam, le club londonien est revenu à la charge pour Jurriën Timber avec une nouvelle proposition d'un peu plus de 48 millions d'euros, assurait le Daily Mail lundi.

Le défenseur international néerlandais, 22 ans, serait emballé à l'idée de rejoindre les Gunners, qui lui proposeraient un salaire de près de 140 000 euros par semaine, bonus de performance inclus. Ne manque qu'aux deux clubs à se mettre d'accord sur le montant du transfert, tandis que l'Ajax valoriserait son joueur à 58 millions d'euros.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Indéboulonnable à l'Ajax

Homme de base des Ajacides, avec qui il n'a manqué qu'une seule rencontre (en Coupe, malade) durant l'ensemble de la saison 2022-23 toutes compétitions confondues, Timber dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025 aux Pays-Bas. Il était titulaire lors de quatre des cinq matchs de son pays lors de la Coupe du monde au Qatar.

Convoité par de grosses écuries européennes - Barça, Manchester United, Bayern Munich -, il compte déjà 15 sélections avec les Oranje et se pose comme l'un des plus grands talents de son pays à son poste. Il est considéré, avec Kai Havertz et Declan Rice, comme l'une des cibles prioritaires de Mikel Arteta pour renforcer l'effectif d'Arsenal cet été.