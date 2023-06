Mercato: la réponse d'Arteta à l'intérêt du PSG

Cité un temps parmi les potentiels successeurs de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Mikel Arteta a rappelé qu'il était heureux à Arsenal, avec qui il a lutté pour le titre en Premier League cette saison.

Alors que le PSG n'a toujours pas officialisé son nouvel entraîneur - Luis Enrique va arriver - Mikel Arteta faisait partie des noms évoqués pour succéder à Christiophe Galtier. L'Espagnol avait été contacté par Luis Campos, comme révélé par RMC Sport il y a quelques semaines. Francophone lui aussi, ancien joueur du PSG, et porteur de principes de jeu qui plaisent du côté parisien, l’entraîneur d’Arsenal avait échangé avec le conseiller sportif du PSG ces dernières semaines.

Dans un entretien accordé à Marca, le technicien espagnol a répondu à l'intérêt du club de la capitale, et reste inflexible sur sa position. "Je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal. Je me sens aimé, valorisé par nos propriétaires, Stan et Josh (Kroenke), et j'ai beaucoup à faire ici dans ce club. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d'être à Arsenal."

"Cela me fait toujours très mal de ne pas avoir remporté la Premier League"

Il ne manque plus que des trophées à Mikel Arteta pour se sentir pleinement heureux. Cette année, les Gunners sont passés tout proche de remporter le championnat pour la première fois depuis 2004. Mais le club londonien a craqué dans les dernières semaines, laissant Manchester City rafler son troisième titre de rang.

"À ce jour, cela me fait toujours très mal de ne pas avoir remporté la Premier League après avoir passé 10 mois à me battre avec City. Mais c'est le sport. Cela dit, ce qui a été réalisé avec une équipe aussi jeune en vaut la peine. À de nombreux moments (je me suis vu gagner le titre). L'équipe m'a donné des arguments et nous avons eu un lien avec les supporters. On y croyait. Mais quand on a commencé à avoir des blessures, j'ai senti que ça allait nous coûter cher. Le niveau de la demande n'a pas pu être maintenu. Si vous voulez gagner la Premier League contre City, vous devez vous rendre en avril-mai avec tous les joueurs disponibles et à leur meilleur niveau. Et nous, en raison de blessures, nous n'y sommes pas parvenus."