AC Milan: Ibrahimovic assume d’avoir qualifié la France de "pays de merde"

Dans une interview au Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur sa phrase qualifiant la France de "pays de merde". Il assure avoir reçu beaucoup de témoignages lui assurant qu’il avait raison.

Plus de six ans après, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) assume toujours ses propos contre la France, tenus un soir de grosse colère. Fou de rage après une défaite du PSG contre Bordeaux (3-2) le 15 mars 2015, l’attaquant suédois avait très distinctement vitupéré en rentrant aux vestiaires, devant les caméras de Canal+ qui n’en avaient pas manqué une miette.

"Ça fait quinze ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde, avait-il lâché. Ce pays ne mérite pas le PSG. Le PSG ne devrait même pas être dans ce pays, nous sommes trop bons pour ce pays."

"Ibra, tu as raison, c'est vraiment un pays de merde"

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, l’actuel joueur de l’AC Milan assume et évoque les conséquences de ce coup de gueule qui avait agité le monde du football et la classe politique française. "Marine Le Pen a demandé mon expulsion, lance-t-il. Le lendemain, j'ai craint les réactions dans la rue. A la place les Français m'ont approché pour me féliciter: ‘Ibra, tu as raison, c'est vraiment un pays de merde’."

La France n’est pas le seul pays contre qui Ibrahimovic a une dent. Invité à se souvenir du but lui ayant procuré le plus de bonheur, il a cité son extraordinaire ciseau retourné de trente mètres inscrit face à l’Angleterre, le 14 novembre 2012 lors d’un amical pour l’inauguration de la Friends Arena de Stockholm. Ce soir-là, il avait inscrit les quatre buts de son équipe (4-2).

"Les Anglais m'ont toujours méprisé"

Son plus beau but donc? "Peut-être mon retourné aérien de trente mètres, en équipe nationale, contre l'Angleterre, se souvient-il. Les Anglais m'ont toujours méprisé, ils ont dit que je n'avais jamais marqué contre eux..."