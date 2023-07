Mercato: Icardi envisagerait un prêt en Argentine pour rester près de Wanda Nara

Mauro Icardi n’est pas certain de revenir au PSG lors du mercato estival. Si Galatasaray aimerait conserver l’attaquant de 30 ans, il envisagerait plutôt de jouer en Argentine pendant quelques mois pour rester auprès de sa compagne pendant ses problèmes de santé.

L’avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain sera peut-être (encore) bouleversé par Wanda Nara. Auteur d’une belle saison en Turquie sous le maillot de Galatasaray, l’attaquant argentin a marqué 23 buts en 26 rencontres avec le club stambouliote. Mais si les choses semblaient avancer dans le bon sens en vue d’un transfert définitif lors du mercato estival, tout pourrait finalement changer en raison des récents problèmes de santé de sa compagne.

A tel point que, selon les informations de Tyc Sports, le buteur de 30 ans envisage désormais la possibilité d’être prêté en Argentine pour le début de la campagne 2023-2024. Plusieurs clubs et notamment Newell's Old Boys seraient intéressés par son recrutement. L’ancien du Barça et de l’Inter Milan resterait ainsi auprès de sa femme et de leurs enfants.

Wanda Nara malade?

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi ne devrait plus porter le maillot du club francilien. Avant même les derniers rebondissements personnels, l’Argentin semblait bien parti pour signer définitivement à Galatasaray. Un transfert avoisinant les 10 millions d’euros était même dans les tuyaux selon la presse argentine. Mais c’était avant les soucis de Wanda Nara.

Brièvement hospitalisée en Argentine pour des examens médicaux, Wanda Nara a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours et certains médias locaux ont même fait état d’une possible leucémie.

Si la compagne et représentante de Mauro Icardi n’a pas confirmé la gravité de ses soucis de santé, elle pourrait rester en Amérique du Sud pour y être soignée.

"Mercredi dernier, j'ai décidé de moi-même de faire des analyses de routine, comme je le fais habituellement à chaque fois que je voyage ou une fois par an. Certaines valeurs ont mal tourné et j'ai pris la décision d'être hospitalisée pour compléter avec d'autres bilans de santé qui se sont bien passés, a expliqué Wanda Nara ce mardi dans un message posté sur les réseaux. […] Comme toutes les mamans, j'ai essayé de cacher mes peurs et mes angoisses à mes enfants. D'autant plus qu'il n'avait toujours pas de diagnostic précis.

La famille Icardi se trouve toujours en Argentine

Toujours présent en Argentine où il reste avec ses proches en attendant de savoir où il évoluera en 2023-2024, Mauro Icardi s’est quand même affiché à plusieurs reprises avec les couleurs de Galatasaray sur les réseaux sociaux. Wanda Nara, elle, a multiplié les apparitions publiques autour de son entreprise de cosmétiques ou via la présentation de la version argentine de Masterchef.

Et la mère de famille de poursuivre sans confirmer ni infirmer la gravité de sa maladie: "Malheureusement, vendredi, ils ont reçu d'un journaliste la confirmation d'un diagnostic que je n'avais pas moi-même. La médecine n'est pas exacte et à ce moment-là, même pas 24 heures s'étaient écoulées depuis ma première analyse."