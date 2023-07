Mercato: vers un départ définitif du PSG d'Icardi pour Galatasaray

Prêté par le PSG à Galatasaray la saison dernière, Mauro Icardi devrait rester en Turquie, selon L'Équipe. À un an de la fin de son contrat, le club parisien pourrait récupérer un chèque de 10 millions d’euros.

Mauro Icardi est à nouveau en pleine forme, quelques mois après avoir soufflé ses 30 bougies. L’attaquant argentin, qui n’est jamais parvenu à s’imposer au PSG malgré des débuts prometteurs, devrait s’engager dans les prochains jours en faveur de Galatasaray, rapporte L’Équipe. La saison dernière, il était prêté chez le champion de Turquie, où il a retrouvé des couleurs.

Un club saoudien s'était positionné

L’avant-centre était arrivé à Paris en 2019 en provenance de l'Inter Milan sous la forme d’un prêt avant de signer un an plus tard contre 50 millions d’euros. À une saison du terme de son contrat, il devrait rapporter 10 millions d’euros au club parisien après un bilan de 92 matchs disputés pour 38 buts, 10 passes décisives et 7 trophées remportés.

La saison passée, il a terminé 3e du classement des buteurs de Süper Lig grâce à 22 unités marquées en 24 matchs. Icardi a aussi permis à son club de remporter son premier titre de champion depuis quatre ans, s’offrant notamment un doublé lors du match du titre. Alors que l’AC Milan était cité pour le récupérer, le club saoudien d'Al-Shabab aurait proposé 20 millions d’euros au PSG, indiquait la presse italienne cette semaine.