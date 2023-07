Wanda Nara hospitalisée pour un possible cas de leucémie

Selon les informations des médias argentins, Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi, pourrait souffrir d’une leucémie. L’ancienne agente de 36 ans passe des examens complémentaires à Buenos Aires.

Une épreuve difficile pour le couple Icardi-Nara. Selon les informations de Radio Mitre, Wanda Nara, l’ancienne agente du joueur argentin, pourrait souffrir d’une leucémie (cancer des cellules de la moelle osseuse, celles qui produisent les cellules sanguines). La femme de 36 ans doit passer des examens plus approfondis au centre médicale de Fendaleu à Buenos Aires.

"Elle avait la rate très enflée et ils vont faire une ponction de moelle osseuse pour finir de diagnostiquer ce qui est déjà public mais secret", déclare le journaliste Jorge Lanata. "La leucémie fait partie des possibilités, mais nous savons qu'il y a des cas de cette maladie qui ont une très grande chance de guérison", explique de son côté le média Todo Noticias.

"Dans la palette de diagnostics que les médecins tentent de corroborer, il y a un cas possible de leucémie, mais il manque deux études complémentaires", fait savoir le journaliste Guillermo Lobo, cité par Olé.

Andrés Nara, le père de Wanda, a de son côté regretté avoir appris l’hospitalisation de sa fille via les médias, qui ont massivement relayé l'information en Argentine. "Personne ne nous a appelés pour nous dire quoi que ce soit, lâchait-il sur le plateau d’El Trece. Quelqu'un de mon entourage aurait pu me dire que ma fille était hospitalisée, mais non, nous l'avons vu à la télévision".

Le couple avec Icardi reformé cette année

Wanda Nara et Mauro Icardi avaient annoncé leur séparation en septembre 2022 avant de se réconcilier en février, malgré les rumeurs d'infidélité de la jeune femme avec Keita Baldé. Le couple, très médiatisé, s’était dernièrement affiché ensemble dans l’émission Masterchef en Argentine, présentée par l’ancienne agente. Ses dernières publications sur Instagram montraient également un couple plus que jamais uni.