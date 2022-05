Ligue des champions: "J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute", Nadal raconte sa galère pour arriver au Stade de France

Qualifié dimanche pour les quarts de finale de Roland-Garros après sa victoire en cinq sets face à Félix Auger-Aliassime, Rafael Nadal s'était rendu samedi soir à Saint-Denis pour assister à la finale de Ligue des champions. Le supporter du Real Madrid a connu lui aussi des difficultés pour se rendre au Stade de France.

Fan du Real Madrid, Rafael Nadal a réalisé samedi une entorse à sa récupération en se rendant au Stade de France pour assister à la finale de Ligue des champions entre son club de cœur et Liverpool. En lice pour décrocher un 14e titre à Roland-Garros, l'Espagnol a témoigné de ses problèmes pour se rendre dans l'enceinte de Saint-Denis.

"Des gens de l'organisation m'ont reconnu et aidé"

Rafael Nadal s'est retrouvé bloqué sur l'autoroute dans les embouteillages. "J'ai eu des difficultés pour arriver au stade, a-t-il raconté lors de sa conférence de presse dimanche, après son succès en cinq sets face à Félix Auger-Aliassime. J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute et terminer à pied."

"Sinon, je n'y serais pas arrivé à temps parce que la voiture qui m'emmenait n'est arrivée au parking (du stade) qu'à 22h15. Mais j'y suis arrivé à pied, c'était plus facile que je ne pensais. Des gens de l'organisation m'ont reconnu et m'ont aidé", a-t-il ajouté. "La sortie, en revanche, a été facile: une voiture m'attendait en sous-sol dans le parking, on a réussi à sortir rapidement et à 00h20 j'étais dans ma chambre", a poursuivi le Majorquin qui jouait son huitième de finale en fin d'après-midi dimanche.

Nadal a filé avant la célébration du Real Madrid

Face à Auger-Aliassime, Rafael Nadal a concédé le premier set, peut-être un peu émoussé nerveusement voire physiquement par sa virée à Saint-Denis. Il gardera néanmoins de bons souvenirs de sa soirée. "Malheureusement, je n'ai pas pu voir la célébration mais c'était un grand moment pour moi de voir en vrai ma première finale de Ligue des champions et en plus avec la victoire (du Real)", a-t-il conclu.

Le match au sommet du foot européen, qui a vu la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0), a démarré avec un retard de plus de 30 minutes à cause de scènes de chaos à l'extérieur du stade, dues à l'afflux de dizaines de milliers de supporters et aux tentatives d'intrusion.

De son côté, Rafael Nadal attend désormais de connaître la programmation de son quart de finale à Roland-Garros. Ce mardi, il retrouvera son vieux rival Novak Djokovic, qui l'avait battu l'an passé lors d'une demi-finale de légende. Les supporters pourraient assister à un nouveau moment historique. "Chaque match pourrait être le dernier", a lancé de manière énigmatique Nadal, qui lutte toujours avec ses douleurs au pied.