Mercato: "Je ne suis pas marabouté", Toulouse annonce sa recrue et trolle l’affaire Pogba

Le Téfécé a officialisé ce jeudi l’arrivée du milieu Theocharis Tsingaras en provenance du PAOK Salonique. Une annonce effectuée avec une plaisanterie sur l’actualité de l’affaire Pogba et les rumeurs autour du recours à un marabout contre Kylian Mbappé.

Pas avare de jolis coups médiatiques au moment d’annoncer ses recrues, on se souvient encore de la séquence avec les humoristes Fabrice Eboué et Thomas Ngijol, Toulouse a encore innové pour l’arrivée de Theocharis Tsingaras ce jeudi.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Grec y déclare ses premiers mots sous les couleurs des Violets: "Pas de soucis, moi je ne suis pas marabouté". Une drôle de référence à l’actualité de la semaine et à l’affaire Pogba, suspecté d’avoir contacté un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé.

Après un échange avec l’un des co-fondateurs de MPG, un employé du club haut-garonnais s’inquiète de voir le Grec rater tous ses jongles pendant sa présentation. Une fois la poupée vaudou à l’effigie du joueur enlevée, Theocharis Tsingaras a instantanément retrouvé toutes ses qualités balle au pied.

Tsingaras: "J'ai rêvé de venir en Ligue 1"

Officialisé le dernier jour du mercato estival, le milieu grec de 22 ans rejoint la Ligue 1 depuis le club du PAOK Salonique sous la forme d’une prêt avec option d’achat.

"Je suis très heureux d'être ici, j'ai rêvé de venir en Ligue 1, c'est un grand pas dans ma carrière, s’est félicité le principal intéressé dans un communiqué du TFC. Je veux me prouver que je peux jouer en première division ici et aider mon équipe à atteindre ses objectifs."

Cinquième recrue estivale du Téfécé après les attaquants Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga, le gardien de but Kjetil Haug et le défenseur Oliver Zanden, le joueur grec quitte son club formateur pour la première fois de sa carrière après y avoir disputé la Ligue Europa et la Conference League.

Un joueur avec "une bonne technique"

En 2021-2022, Theocharis Tsingaras avait notamment participé à la belle épopée du PAOK jusqu'aux quarts de finale de la C4 où l'OM avaot eu raison de Grecs. La nouvelle recrue de Toulouse espère aider l'équipe à se maintenir en Ligue 1. En marge de son arrivée, le milieu a listés ses atouts et ses axes d'améliorations.

"Je suis un joueur qui court beaucoup, j'ai une bonne technique et un profil plutôt défensif dans le sens où j'aime récupérer le ballon et jouer vers l'avant, a encore estimé le renfort du TFC. Je peux également attaquer, mais je dois encore m'améliorer pour marquer et faire plus de passes décisives. Les premières années, j'avais l'habitude de jouer aux postes de 8 ou 10, mais maintenant je joue surtout 6 ou 8. Et cela me plait, je peux facilement switcher entre les deux postes."