Affaire Pogba: comment le clan Mbappé réagit à l'improbable histoire de marabout

Cité par Mathias Pogba au milieu de l'imbrioglio familial, Kylian Mbappé observe cette affaire en compagnie de son clan avec une certaine distance mais reste toutefois attentif.

Après les révélations de Mathias Pogba, qui a cité le nom de Kylian Mbappé au milieu de cet imbroglio familial, le clan de l'attaquant du PSG observe cette affaire avec une certaine distance mais reste toutefois attentif, rapporte L'Équipe dans son édition du jour.

Selon France Info, Mathias Pogba et les maîtres chanteurs avaient menacé Paul de le discréditer en publiant des messages audios dans lesquels il aurait demandé à un marabout proche de sa famille de jeter un sort à son partenaire en équipe de France, Kylian Mbappé. D’après nos informations, Paul Pogba a démenti cette demande de maraboutage auprès des enquêteurs.

>> Suivez les dernières infos de l'affaire Pogba en direct

"Mes dires sont pour ton bien"

Mathias lui formulera dans la soirée de dimanche de nouvelles lourdes accusations à l’encontre de son frère sur Twitter ("Il n’est pas question d'argent: tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre").

Avant d’apostropher, de nouveau, le joueur du Paris Saint-Germain. "Kylian, à présent tu comprends? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi!"