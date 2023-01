Mercato: "Je vous conseille d'aller le voir", Blanc sous le charme de Joao Gomes, dans le viseur de l'OL

Laurent Blanc espère recruter le talentueux Brésilien Joao Gomes (21 ans) à l'OL, et a dit tout le bien qu'il pensait de lui, ce vendredi en conférence de presse.

Opération séduction ou véritable teaser ? Réponse dans quelques jours. Le milieu de terrain défensif Joao Gomes (21 ans) est dans la short-list des dirigeants de l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc le sait. Le champion du monde 98 a tressé des lauriers au joueur de Flamengo en conférence de presse, à la veille de la rencontre opposant l'OL au Chambéry Savoie Football, en 16es de finale de Coupe de France.

"C'est encore un jeune joueur. J'espère qu'il fera en sorte d'être connu par les médias européens dans peu de temps. Il a beaucoup de qualités. C'est un milieu défensif moderne. Un très bon joueur, qui dépasse sa fonction, ne se cantonne pas qu'à son rôle"; a soufflé l'entraîneur lyonnais.

"Je vous conseille d'aller le voir. Il me plait surtout car il est très solide défensivement. Défensivement il nous manque cette agressivité, (...) et ce joueur-là a de l'agressivité défensive. Il ne lui en manque pas (rires), il en a même parfois trop. C'est un jeune joueur, il faudra le canaliser s'il est là. On parle au conditionnel" a conclu Laurent Blanc.

Wolverhampton sur le coup

Si le club racheté par John Textor aimerait voir le Brésilien de 21 ans signer dans le Rhône, rien n'est encore fait. Joao Gomes a aussi été approché par Wolverhampton, pensionnaire de Premier League. Toutefois, l'offre de Lyon de 19 millions d'euros (17M€ + 2M€ de bonus) transmise il y a quelques jours, pourrait donner de nouvelles envies au Brésilien, qui a joué avec les nerfs des fans sur Twitter. Suffisant pour que Gomes rejoignent les Gones ?