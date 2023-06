Mercato: Kane reste la priorité du Real Madrid en attaque

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Harry Kane a des chances de quitter Tottenham durant le mercato estival. D’autant que selon AS, le buteur anglais est la priorité du Real Madrid, qui est perçu comme étant le candidat idéal pour prendre le relais d’un Karim Benzema qui devrait rester une saison de plus chez les Madrilènes.

Légende du Real Madrid, Karim Benzema semblait se diriger vers un départ en Arabie Saoudite, mais le buteur devrait finalement rester une saison de plus. Malgré cette bonne nouvelle pour les Madrilènes, ces derniers veulent tout de même recruter un attaquant de classe mondiale, capable de prendre le relais du Français qui a souvent été blessé cette année.

Selon AS, la priorité du club espagnol est Harry Kane. Encore auteur d’une saison énorme à Tottenham avec 30 buts inscrits en Premier League, l’Anglais n’a plus qu’un an de contrat et pourrait être tenté par un départ. Surtout que Tottenham ne disputera aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Le média espagnol précise que Kane est choix numéro 1 de Carlo Ancelotti, mais le déloger de son club ne sera pas facile.

De la concurrence sur le dossier

Même s’il reste un an de contrat à Kane, le président des Spurs Daniel Levy a fixé le prix de l’Anglais à 115M€. Un montant énorme que le Real Madrid pense pouvoir réduire. Mais une course aux enchères risque de compliquer le dossier.

AS précise que Manchester United est dans la course. De retour en Ligue des champions, les Mancuniens veulent marquer le coup, et la venue d’un élément plus que fiable de la Premier League pourrait même leur permettre de participer à la lutte pour le titre. De son côté, Kane souhaite quitter Tottenham, et ne compte pas prolonger son contrat. Le risque de voir l’Anglais partir gratuitement l’été dernier existe donc. Sûr de ce qu’il veut, l’international a déjà repoussé les avances du Bayern Munich selon la presse allemande.

Kane n’est cependant pas le seul buteur qui pourrait arriver au Real Madrid. Le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions serait sur le point d’accueillir Joselu dans le cadre d’un prêt.