Mercato: Kolasinac va signer à l'OM, libre de tout contrat

Son contrat s'achevait en juin, mais Arsenal a accepté de le libérer dès cet hiver. Sead Kolasinac (28 ans) va bientôt s'engager avec l'OM. Le défenseur, arrivé ce mardi à Marseille, va donc rejoindre le club phocéen dans le cadre d'une opération sans indemnité de transfert.

Sead Kolasinac va donc pourvoir la place laissée libre dans l'effectif de Jorge Sampaoli par Jordan Amavi, reparti à l'OGC Nice au début du mois. L'international bosnien (43 sélections) s'est révélé au poste de latéral gauche, mais a déjà été utilisé à Arsenal comme défenseur axial.

Cinq matchs cette saison

Deuxième recrue du mercato hivernal de l'Olympique de Marseille après Cédric Bakambu, également arrivé libre, Sead Kolasinac pose lui aussi question sur son état de forme. Sa dernière apparition avec Arsenal en Premier League remonte au 30 octobre 2021: il n'avait disputé qu'une poignée de secondes face à Leicester City. Une blessure à une cheville, en novembre, l'a ensuite forcé à se tenir loin des terrains, avant un bref retour en coupe contre Nottingham Forest le 9 janvier. Ainsi, son bilan sur la première moitié de saison se limite à cinq apparitions, dont trois en FA Cup et League Cup.

Sead Kolasinac avait rejoint Arsenal en 2017, au terme de son contrat avec Schalke 04, son club formateur. Avec les Gunners, celui qui est né à Karlsruhe (Allemagne) a disputé 118 matchs (5 buts, 15 passes décisives). Mais il n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta depuis un an et demi, ce qui l'a contraint à retourner en prêt à Schalke lors de la deuxième moitié de saison 2020-2021.