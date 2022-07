Mercato: le Barça n'a pas dit son dernier mot pour Koundé

Alors que le dossier Jules Koundé semble approcher de son épilogue, le Barça n'aurait pas abandonné la piste menant au défenseur français. D'autant que ce dernier est intéressé par un départ en Catalogne. Mais en coulisses, Chelsea ne lâche rien et tente d'accélérer l'opération.

Où jouera Jules Koundé la saison prochaine ? Actuellement en stage de pré-saison au Portugal avec Séville, l'international français (11 sélections) semble pris entre deux eaux. D'un côté, le forcing insistant de Chelsea, prêt à casser sa tirelire pour le faire venir à Londres, est flatteur. De l'autre, il rêve de jouer au Barça et tente de temporiser jusqu'à une offre concrète des Blaugranas.

Koundé patiente et espère le Barça, Chelsea accélère

En retard sur le dossier, ces derniers n'ont toutefois pas dit leur dernier mot selon Mundo Deportivo ce samedi. Priorité de Xavi pour occuper l'axe de sa défense, le joueur de 23 ans est courtisé par le club catalan et le sait. Il aurait d'ailleurs fait savoir à ses agents qu'il souhaiterait jouer au Camp Nou la saison prochaine. Reste à formaliser cette demande par une offre d'achat de la part du Barça qui tarde à venir. Car avant de mener cette opération à bien, le club doit trouver des liquidités et acter des départs (Umtiti, de Jong, Puig, Braithwaite...).

Les Blaugranas ne disposent pas de la même marge de manoeuvre que les Blues sur le plan financier, et les Londoniens le savent. En coulisses, ils font tout pour accélérer les choses et prendre le dessus avec une grosse offre - 65 millions d'euros de transfert et un salaire annuel de 12 millions d'euros sont évoqués - contre laquelle le Barça ne pourra pas rivaliser. Reste à voir quel sera le dénouement. En attendant, une autre piste menant à Inigo Martinez (Athletic Bilbao) a été activée par les Catalans en cas d'échec dans le dossier Koundé.