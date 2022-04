City-Real: Guardiola dément la tentation Gabriel Jesus au poste d’arrière-droit

Contrairement à ce qui avait pu être annoncé dans les jours précédant la demi-finale de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, ce mardi sur RMC Sport 1, à l'Etihad Stadium, le coach mancunien Pep Guardiola n'a aucunement l'intention d'aligner Gabriel Jesus au poste d'arrière droit.

Et si Pep Guardiola se lançait dans une nouvelle expérimentation tactique hasardeuse en demi-finale de la Ligue des champions, face au Real ? Le technicien catalan fait face à de gros soucis en défense et va peut-être devoir composer son équipe pour le match aller, prévu ce mardi soir (21h) à l’Etihad Stadium, sans Walker ni Stones, qui n’ont pas pu s’entraîner la veille.

Pep Guardiola a lâché le nom de Gabriel Jesus le week-end dernier, lorsqu'il a évoqué ses options pour le poste d’arrière droit, au cas où John Stones ne serait pas apte à affronter le Real Madrid. Mais il s'agissait manifestement d'un nom sorti de nulle part. Une manière de souligner la grosse performance du Brésilien, auteur de quatre buts contre Watford. Guardiola a d’ailleurs démenti la rumeur qu’il avait pourtant lui-même participé à diffuser, visiblement sur le ton de la plaisanterie.

Zinchenko tient la corde à droite

"Il ne va pas jouer arrière droit !, a-t-il assuré en conférence de presse. J’ai dit qu’il pourrait. Vinicius face à Gabriel, ce pourrait être un joli duel, mais il ne jouera pas là, non, quelques minutes tout au plus." Reste que le technicien espagnol manque d’une solution satisfaisante à ce poste puisque Joao Cancelo est suspendu. Bien qu’il soit rapide et agressif, capable de bien défendre en tant qu'ailier, Gabriel Jesus semble un peu léger pour soutenir la comparaison face au duo Vinicius-Benzema.

Même si Manchester City aura certainement le ballon la plupart du temps, l’équipe de Guardiola a besoin d'un défenseur expérimenté pour gérer les quelques temps forts madrilènes, capables de faire mal à partir d’un tout petit rien. Le gaucher Zinchenko, plutôt utilisé dans le couloir opposé, tient la corde pour ce match.