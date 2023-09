Mercato: l’Arabie saoudite serait toujours prête à faire des folies pour s’offrir Mohamed Salah

Si le mercato a fermé ses portes vendredi en Angleterre, le marché des transferts est ouvert jusqu'à jeudi en Arabie saoudite. Une aubaine pour Al-Ittihad qui pourrait faire une nouvelle offre record de plus de 230 millions d'euros à Liverpool pour son attaquant égyptien Mohamed Salah.

Et si le plus gros transfert de l’été était encore à venir ? Au lendemain de la fermeture du mercato dans les principaux championnats européens, d’autres ligues peuvent encore faire leurs emplettes. C’est le cas de la Saudi Pro League en Arabie saoudite. Après avoir attiré un wagon de stars cet été, le championnat saoudien aux ressources infinies a jusqu’à jeudi pour tenter un nouveau coup. Le coup de l’été ? Comme indiqué par Sky Sports vendredi, Al-Ittihad ne lâche pas Mohamed Salah.

Le club de Djeddah rêve d’associer l'attaquant de Liverpool à Karim Benzema en attaque. Après avoir fait une première offre de 150 millions de livres, environ 178M€, le club saoudien préparerait une nouvelle offre de 200 millions de livres, soit près de 234 millions. Si les Reds acceptaient ce pont d’or, Mohamed Salah deviendrait non seulement le joueur le plus cher de l’été (statut honorifique qui revient à Declan Rice et Moises Caicedo, transférés à Arsenal et City pour 116M€), mais aussi de l’histoire, détrônant l’opération Neymar au PSG en 2017 (222M€).

Il aurait fait un voyage express à Djeddah

Evidemment, nous n’en sommes pas encore là. Liverpool a toujours assuré que sa star n’était pas à vendre. La fermeture du marché des transferts et l’impossibilité de lui trouver un remplaçant pourrait conforter le club dans cette position. Du côté du joueur, son agent déclarait le 7 août : "Mohamed reste attaché à Liverpool. Si nous avions envisagé de quitter Liverpool cette année, nous n'aurions pas prolongé le contrat l'été dernier."

Evidemment la donne a peut-être changé avec les appels du pied d’Al-Ittihad. En tout cas l’agitation autour de l’Egyptien de 31 ans, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2025, ne fait qu’enfler. Alors que l’équipe de Jürgen Klopp doit affronter Aston Villa dimanche après-midi pour le compte de la 4e journée de Premier League, Mohamed Salah aurait fait un voyage express en jet privé jusqu’à Djeddah avance le média saoudien Okaz. Il aurait dû assister au choc riche en buts entre Al-Ittihad et Al-Hilal (3-4) vendredi au stade du Prince Abdullah Al-Faisal.

En Angleterre, si Jürgen Klopp voulait rassurer les fans sur l’engagement de Mohamed Salah qui "est très impliqué", les bookmakers et certains observateurs voit les Reds finir par craquer face aux offensives saoudiennes : "Je ne vois pas comment on peut refuser une telle offre (de 200 millions d'euros) pour un joueur de 31 ans", estime l’ancien international anglais Paul Merson sur Sky Sports. En six saisons à Liverpool, Mohamed Salah a inscrit 138 buts en 221 matchs.