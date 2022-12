Mercato: Cristiano Ronaldo aurait été proposé à Francfort, qui a refusé

Depuis son départ de Manchester United et plus largement depuis l'été dernier, où les volontés de départ de Ronaldo étaient à peine cachées, ce dernier cherche un nouveau club. Il aurait proposé ses services à Francfort, a indiqué Axel Hellmann, membre du conseil d'administration du club et futur directeur exécutif par intérim de la Bundesliga.

Cristiano Ronaldo (37 ans) a été proposé à Francfort, selon le club allemand. L'avenir de Ronaldo reste indécis, même si la presse espagnole l'envoie avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite ces derniers jours, et plus précisément d'Al Nassr. A la recherche d'un nouveau club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, l'attaquant portugais a d'abord souhaité se concentrer sur le Mondial avec le Portugal, qui s'est terminé prépaturément avec une défaite face au Maroc en quart de finale.

Dans un premier temps désireux de retrouver un club attractif en Europe, la star du Portugal aurait sondé plusieurs clubs encore en lice en Ligue des champions. Ces derniers mois, la relation entre le joueur et Manchester étant devenue compliquée, le club mancunien aurait voulu aider l'attaquant à trouver un point de chute pour régler la situation. C'est ainsi que l'Eintract Francfort a été mis dans la boucle.

Axel Hellmann, membre du conseil d'administration de Francfort, l'a affirmé au micro de DAZN. "Il nous a été proposé", tandis que Philip Holzer, président du conseil de surveillance du club, a ajouté: "J'ai le sentiment qu'il a été proposé à tous les clubs de la Ligue des champions." Il n'y avait pas eu de suites à cette histoire et CR7 était resté à Manchester United.

Un pont d'or pour un ultime défi en Arabie Saoudite

Le club d'Al-Nassr, basé à Riyad, en Arabie Saoudite, est toujours très confiant sur sa capacité à boucler l’arrivée retentissante du quintuple Ballon d’or. Selon des informations de Marca parues ce mardi, l’actuel leader de la première division saoudienne, qui serait d’accord verbalement avec Ronaldo et son entourage, n’attend plus que la signature de CR7. Ce dernier serait même attendu d’ici la fin de l’année 2022.

Un contrat record de 200 millions d’euros par saison (pour trois années, soit jusqu’en 2025) attendrait l’ancien joueur du Real à Al-Nassr, ce qui ferait de lui le sportif le mieux payé au monde. Après l’élimination du Portugal de la Coupe du monde 2022 au Qatar, CR7 est toujours présent dans le Moyen-Orient puisqu’il est actuellement en vacances à Dubaï. D’après Marca, Ronaldo devrait se rendre en Arabie Saoudite très prochainement pour concrétiser l'accord.

"Non, ce n’est pas vrai", avait pourtant lancé Cristiano Ronaldo aux journalistes en zone mixte après la victoire de la Seleçao en 8e de finale contre la Suisse (6-1), lorsque ces derniers l'avaient interrogé sur un hypothétique accord avec le club saoudien. Mais depuis sa position a peut-être évolé face au désintérêt des clubs européens.