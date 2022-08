Mercato: l'OM n'oublie pas la piste Malinovskyi

Très actif sur ce mercato estival, l'OM voudrait tenter un dernier grand coup en s'attachant les services de Ruslan Malinovskyi, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Atalanta.

Le mercato de l'OM n'est pas encore terminé. Si le club phocéen s'est montré très actif avec onze recrues (Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Issa Kaboré et Eric Bailly) et autant de départs (Boubacar Kamara, William Saliba, Amine Harit, Steve Mandanda, Nemanja Radonjic, Luis Henrique, Alvaro, Luan Peres, Konrad De La Fuente, Pol Lirola et Arkadiusz Milik), d'autres mouvements sont attendus.

L'Equipe et La Provence rapportent que les dirigeants marseillais doivent gérer les dossiers de Bamba Dieng, Cengiz Ünder, Jordan Amavi ou encore Duje Caleta-Car. Mais en parallèle, Pablo Longoria n'a pas oublié la piste menant à Ruslan Malinovskyi, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Atalanta. Selon L'Équipe, le club phocéen serait en pole position sur le dossier, Tottenham s'étant retiré.

Gasperini ne compte pas sur lui

Buteur face à l'AC Milan en début de saison, Ruslan Malinovskyi s'est portant vu signaler la sortie de la part de son entraîneur. "L'Atalanta cherche un joueur qui peut garantir plus de six buts. Il s'est très bien adapté, mais il est juste que sur le marché, nous recherchons des joueurs aux caractéristiques plus adaptées à notre jeu", a lâché Gian Piero Gasperini en conférence de presse, interrogé sur le possible départ de Ruslan Malinovskyi (29 ans).

International ukrainien depuis 2015, il peut évoluer en tant que milieu offensif ou second attaquant. Le joueur dispose également d'une belle qualité de frappe, que ce soit sur coups de pied arrêtés ou sur des tirs lointains. Il utilise principalement son pied gauche, son pied fort, qui lui permet d'être particulièrement habile dans les petits espaces. C'est également un bon dribbleur, qui aime revenir constamment dans l'axe pour marquer ou être à la dernière passer. Il sait aussi se faire une place dans les duels aériens, lui qui mesure 1,81m. Lors de sa saison 2021-2022 il a inscrit dix buts et délivré sept passes décisives en 41 rencontres.